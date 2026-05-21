Rick Scott celebra acusación contra Raúl Castro: «¡Un gran día para el pueblo de Cuba y de los Estados Unidos de América!»

El senador republicano por Florida Rick Scott celebró la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, calificando el hecho como «un gran día para el pueblo de Cuba y de los Estados Unidos de América».
En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Scott enumeró los cargos presentados contra el exdictador cubano: conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato.
«Después de 30 largos años, Raúl Castro ha sido finalmente acusado por sus crímenes contra el pueblo estadounidense y el sufrimiento inimaginable que ha causado a las familias de los Hermanos al Rescate», escribió el senador.
Scott fue más lejos en el video adjunto al mensaje, donde afirmó que «todos los problemas que tenemos en América Latina comienzan con el régimen cubano» y que Castro «tomó la decisión» de matar a tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.
El senador también tildó al régimen cubano de «un cáncer en el hemisferio occidental», una caracterización que ha repetido en múltiples ocasiones durante su larga campaña de presión contra La Habana.
La acusación fue anunciada este miércoles por el fiscal general interino Todd Blanche en la Torre de la Libertad de Miami, precisamente el Día de la Independencia de Cuba, conmemorado el 20 de mayo, y fue aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril de 2026.
Junto a Raúl Castro fueron imputados cinco militares cubanos, entre ellos Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, identificado como el piloto que disparó los misiles que destruyeron dos avionetas Cessna civiles y desarmadas sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.
La reacción de Scott no fue una sorpresa: en marzo de 2026 había pedido públicamente que Castro fuera acusado y traído a Estados Unidos para ser juzgado, declarando: «Quiero que Raúl Castro sea acusado por sus crímenes, por matar a estadounidenses».
En febrero de ese mismo año, Scott firmó junto a otros legisladores cubanoamericanos una carta formal al presidente Trump solicitando que el Departamento de Justicia encausara a Castro, y el 27 de abril exigió en Miami el encarcelamiento tanto de Castro como de Miguel Díaz-Canel.
La acusación también fue celebrada por el presidente Donald Trump, quien declaró que «la población cubana de Miami aprecia lo que el Fiscal General acaba de hacer hoy», y por la congresista María Elvira Salazar, quien afirmó: «Hoy comienza el fin de la familia Castro».
La Casa Blanca publicó un póster titulado «ENEMIES OF AMERICA – NEUTRALIZED» con Castro etiquetado como «INDICTED», junto a otros líderes señalados por Washington.
El régimen cubano rechazó los cargos: el canciller Bruno Rodríguez los calificó de «farsa» y Díaz-Canel de «acción política sin ningún basamento jurídico».
Si es declarado culpable, Raúl Castro, de 94 años, enfrentaría la pena de muerte o cadena perpetua.
Preguntas frecuentes sobre la acusación de Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Raúl Castro ha sido acusado por Estados Unidos?
Raúl Castro ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996. Este ataque resultó en la muerte de cuatro personas, incluyendo tres ciudadanos estadounidenses. Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato.
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¿Qué pruebas se presentaron contra Raúl Castro?
La pieza central de la acusación es una grabación de audio de 1996 en la que Raúl Castro describe la orden de derribar las avionetas. Esta evidencia se complementa con documentos desclasificados del FBI que revelan la existencia de una operación planificada para el ataque, conocida como "Operación Venecia".
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¿Cuál ha sido la reacción del gobierno cubano ante esta acusación?
El régimen cubano ha rechazado las acusaciones, calificándolas de una "farsa" y una "acción política sin basamento jurídico". El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha declarado que las sanciones y la acusación son inmorales, ilegales y criminales.
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¿Qué implicaciones tiene esta acusación para Raúl Castro?
Si fuera declarado culpable, enfrentaría la pena de muerte o cadena perpetua.
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¿Qué significa esta acusación para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
La acusación simboliza una intensificación de la política de máxima presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano. La administración Trump ha impuesto numerosas sanciones y ha reforzado la presión política y económica sobre Cuba, buscando un cambio de régimen en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.