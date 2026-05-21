Rick Scott celebra acusación contra Raúl Castro: «¡Un gran día para el pueblo de Cuba y de los Estados Unidos de América!»

El senador republicano por Florida Rick Scott celebró la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, calificando el hecho como «un gran día para el pueblo de Cuba y de los Estados Unidos de América».

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Scott enumeró los cargos presentados contra el exdictador cubano: conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato.

«Después de 30 largos años, Raúl Castro ha sido finalmente acusado por sus crímenes contra el pueblo estadounidense y el sufrimiento inimaginable que ha causado a las familias de los Hermanos al Rescate», escribió el senador.

Scott fue más lejos en el video adjunto al mensaje, donde afirmó que «todos los problemas que tenemos en América Latina comienzan con el régimen cubano» y que Castro «tomó la decisión» de matar a tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.

El senador también tildó al régimen cubano de «un cáncer en el hemisferio occidental», una caracterización que ha repetido en múltiples ocasiones durante su larga campaña de presión contra La Habana.

X / Rick Scott

La acusación fue anunciada este miércoles por el fiscal general interino Todd Blanche en la Torre de la Libertad de Miami, precisamente el Día de la Independencia de Cuba, conmemorado el 20 de mayo, y fue aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril de 2026.

Junto a Raúl Castro fueron imputados cinco militares cubanos, entre ellos Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, identificado como el piloto que disparó los misiles que destruyeron dos avionetas Cessna civiles y desarmadas sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

La reacción de Scott no fue una sorpresa: en marzo de 2026 había pedido públicamente que Castro fuera acusado y traído a Estados Unidos para ser juzgado, declarando: «Quiero que Raúl Castro sea acusado por sus crímenes, por matar a estadounidenses».

En febrero de ese mismo año, Scott firmó junto a otros legisladores cubanoamericanos una carta formal al presidente Trump solicitando que el Departamento de Justicia encausara a Castro, y el 27 de abril exigió en Miami el encarcelamiento tanto de Castro como de Miguel Díaz-Canel.

La acusación también fue celebrada por el presidente Donald Trump, quien declaró que «la población cubana de Miami aprecia lo que el Fiscal General acaba de hacer hoy», y por la congresista María Elvira Salazar, quien afirmó: «Hoy comienza el fin de la familia Castro».

La Casa Blanca publicó un póster titulado «ENEMIES OF AMERICA – NEUTRALIZED» con Castro etiquetado como «INDICTED», junto a otros líderes señalados por Washington.

El régimen cubano rechazó los cargos: el canciller Bruno Rodríguez los calificó de «farsa» y Díaz-Canel de «acción política sin ningún basamento jurídico».

Si es declarado culpable, Raúl Castro, de 94 años, enfrentaría la pena de muerte o cadena perpetua.