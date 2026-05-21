Pavel Giroud: «La Revolución por quitarnos nos quitó hasta el día de la independencia»

El cineasta cubano Pavel Giroud afirmó que «la revolución nos quitó hasta el día de la independencia» en declaraciones realizadas durante una entrevista con CiberCuba en el 124 aniversario de la proclamación de la República.

Para el cineasta, el 20 de mayo de 1902 marcó un hito fundacional: fue la primera vez que la bandera cubana ondeó en todos los edificios públicos y se bajó la estadounidense. «Cuando a veces nos comparan con Puerto Rico digo no, no, no. Cuando tú entras a Puerto Rico dice Welcome to the United States of America», señaló, subrayando la diferencia de soberanía entre ambos territorios.

Giroud describió la República como una etapa imperfecta pero esencial: «Tuvimos dictadores, tuvimos guerritas, tuvimos revoluciones populares reales nacidas del pueblo, del 33 por ejemplo. Fue imperfecta, pero el país que tenemos se forjó ahí, se forjó ahí a nivel cultural».

Reconoció que la Enmienda Platt fue un instrumento con el que «Estados Unidos nos tenía ahí medio chantajeado como nación», pero defendió que Cuba era un país con una riqueza cultural propia que se fue degradando.

Giroud destacó la figura de Tomás Estrada Palma, primer presidente de Cuba, como ejemplo de ese borrado: «Ni siquiera respetaron que alguien como Estrada Palma hubiese sido mambí, hubiese fundado el Partido Revolucionario Cubano con José Martí y luego se quedara al frente del partido con la muerte de Martí».

Como símbolo de esa supresión, el cineasta recordó que la estatua de Estrada Palma en La Habana fue derribada en 1961: «De Estrada Palma quedaron dos zapatos de bronce ahí en la Avenida de los Presidentes porque se encargaron de borrar la historia».

Giroud también criticó la narrativa que el régimen impuso en las escuelas cubanas sobre la etapa republicana: «Se encargaron de borrar la historia (...). Yo recuerdo cuando en la escuela, o sea, nos la contaron en una manera completamente distorsionada».

Y añadió que la pobreza infantil, que el régimen ha esgrimido en su retórica como característica de esa etapa histórica, nunca fue resuelta por quienes la usaron como argumento para justificar la Revolución: «Existían niños descalzos con las barrigas llenas de lombrices, pero eso no lo solucionaron, porque han seguido existiendo niños descalzos con las barrigas llenas de lombrices».

La entrevista se produjo en una jornada cargada de simbolismo político: este 20 de mayo de 2026 se conoció la imputación de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, una fecha que el régimen había borrado del calendario oficial durante más de seis décadas y que el exilio cubano nunca dejó de conmemorar.