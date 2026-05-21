Pavel Giroud: «La Revolución por quitarnos nos quitó hasta el día de la independencia»

El cineasta cubano Pavel Giroud afirmó que «la revolución nos quitó hasta el día de la independencia» en declaraciones realizadas durante una entrevista con CiberCuba en el 124 aniversario de la proclamación de la República.
Para el cineasta, el 20 de mayo de 1902 marcó un hito fundacional: fue la primera vez que la bandera cubana ondeó en todos los edificios públicos y se bajó la estadounidense. «Cuando a veces nos comparan con Puerto Rico digo no, no, no. Cuando tú entras a Puerto Rico dice Welcome to the United States of America», señaló, subrayando la diferencia de soberanía entre ambos territorios.
Giroud describió la República como una etapa imperfecta pero esencial: «Tuvimos dictadores, tuvimos guerritas, tuvimos revoluciones populares reales nacidas del pueblo, del 33 por ejemplo. Fue imperfecta, pero el país que tenemos se forjó ahí, se forjó ahí a nivel cultural».
Reconoció que la Enmienda Platt fue un instrumento con el que «Estados Unidos nos tenía ahí medio chantajeado como nación», pero defendió que Cuba era un país con una riqueza cultural propia que se fue degradando.
Giroud destacó la figura de Tomás Estrada Palma, primer presidente de Cuba, como ejemplo de ese borrado: «Ni siquiera respetaron que alguien como Estrada Palma hubiese sido mambí, hubiese fundado el Partido Revolucionario Cubano con José Martí y luego se quedara al frente del partido con la muerte de Martí».
Como símbolo de esa supresión, el cineasta recordó que la estatua de Estrada Palma en La Habana fue derribada en 1961: «De Estrada Palma quedaron dos zapatos de bronce ahí en la Avenida de los Presidentes porque se encargaron de borrar la historia».
Giroud también criticó la narrativa que el régimen impuso en las escuelas cubanas sobre la etapa republicana: «Se encargaron de borrar la historia (...). Yo recuerdo cuando en la escuela, o sea, nos la contaron en una manera completamente distorsionada».
Y añadió que la pobreza infantil, que el régimen ha esgrimido en su retórica como característica de esa etapa histórica, nunca fue resuelta por quienes la usaron como argumento para justificar la Revolución: «Existían niños descalzos con las barrigas llenas de lombrices, pero eso no lo solucionaron, porque han seguido existiendo niños descalzos con las barrigas llenas de lombrices».
La entrevista se produjo en una jornada cargada de simbolismo político: este 20 de mayo de 2026 se conoció la imputación de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, una fecha que el régimen había borrado del calendario oficial durante más de seis décadas y que el exilio cubano nunca dejó de conmemorar.
Preguntas Frecuentes sobre el 20 de Mayo y la Historia de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se considera el 20 de mayo una fecha importante en la historia de Cuba?
El 20 de mayo de 1902 marcó el nacimiento formal de la República de Cuba. Fue la fecha en la que se izó por primera vez la bandera cubana sobre un país independiente, al traspasarse el poder a Tomás Estrada Palma como primer presidente de la isla. Aunque la celebración de esta fecha fue eliminada por el régimen socialista tras la Revolución de 1959, es vista por muchos cubanos como un símbolo de soberanía y libertad.
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¿Cómo ha influido el exilio cubano en la conmemoración del 20 de mayo?
El exilio cubano, especialmente en Miami, ha sido fundamental para mantener viva la conmemoración del 20 de mayo. Durante décadas, han celebrado esta fecha como el Día de la Independencia, preservando su significado histórico y cultural, y organizando eventos que recuerdan el nacimiento de la República de Cuba. Este año, incluso, se ha planificado una misa especial para celebrar la "cercana libertad de Cuba".
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¿Qué impacto han tenido las sanciones de Estados Unidos en Cuba en 2026?
Las sanciones de Estados Unidos han tenido un impacto devastador en la economía cubana. La administración de Trump ha impuesto más de 240 sanciones nuevas, reduciendo drásticamente las importaciones energéticas y provocando apagones que afectan a gran parte de la isla. Esto ha exacerbado la crisis económica, con una contracción proyectada del 7,2% para 2026.
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¿Cuál es la postura del régimen cubano respecto al 20 de mayo?
El régimen cubano considera el 20 de mayo como un símbolo de intervención y despojo por parte de Estados Unidos. Tras la Revolución de 1959, el aniversario del triunfo revolucionario el 1 de enero se convirtió en la fecha fundacional oficial y el 20 de mayo fue eliminado del calendario. El gobierno actual, liderado por Miguel Díaz-Canel, mantiene una narrativa que descalifica el período republicano previo a la revolución.
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