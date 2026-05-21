"Nada como regresar a los brazos de...": El video que tiene llorando a muchos cubanos

Una cubana emigrada compartió en TikTok el emotivo momento de su regreso a Cuba y su reencuentro con la familia, en un video de 57 segundos que ha conmovido a miles de compatriotas dentro y fuera de la isla.

«Nada como regresar a los brazos de tu hermana, sobrinas y papá», escribió la protagonista, identificada en la plataforma como @analeyisosmar, al describir el clip publicado el pasado 14 de mayo.

La visita duró apenas tres días, pero ella misma la calificó como los mejores de su vida: «Solo fueron tres días pero los mejores de mi vida. Amo a mi familia».

El video muestra el abrazo y el reencuentro con su hermana, sus sobrinas y su padre, acompañado de una canción cuya letra parece escrita para el momento: «Mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura».

La escena no es aislada. Desde 2025, TikTok se ha convertido en el espacio donde la diáspora cubana documenta sus reencuentros, generando una tendencia viral sostenida que funciona como catarsis colectiva para millones de familias separadas.

En las semanas previas a este video se registraron casos similares: un hijo recibido en el aeropuerto tras cuatro años de separación, publicado el 8 de mayo, y otro reencuentro emotivo tras tres años dado a conocer el pasado miércoles.

El 22 de abril, una madre se reencontró con su hija tras seis años en un video que superó las 250,000 reproducciones, evidenciando el alcance emocional de este tipo de contenido.

Todos estos clips comparten los mismos elementos: llanto, abrazos, sorpresa y años de distancia acumulada.

El fenómeno tiene raíces profundas en la crisis migratoria cubana. Entre 2021 y 2024 salieron de Cuba aproximadamente 1,79 millones de personas, impulsadas por la crisis económica, los apagones crónicos, la escasez de alimentos y medicamentos, y la represión política del régimen.

Para 2024, el 38% de las familias cubanas tenía al menos un integrante viviendo fuera del país, según datos de la Cancillería cubana.

Esa realidad convierte cada regreso —aunque sea de solo tres días— en un acontecimiento de una intensidad emocional que resuena con millones de cubanos que reconocen en esas imágenes su propia historia de separación.

El video de @analeyisosmar ilustra con precisión lo que esa estadística significa en términos humanos: una ventana brevísima que, sin embargo, basta para recordar que el vínculo familiar sobrevive a los años, a la distancia y a todo lo que la emigración impone.