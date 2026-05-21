"Momento de júbilo": Amelia Calzadilla sobre la acusación a Raúl Castro

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Amelia Calzadilla, presidenta del Partido Liberal Clásico Cubano, calificó como un momento de «júbilo» y «alivio» la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

«Nos hace sentir alivio, sobre todo a la comunidad cubana que por tanto tiempo ha estado pidiendo justicia para nuestro país y sobre todo para que realmente paguen las figuras de esta índole que han causado tanto daño», declaró Calzadilla.

Sus declaraciones fueron en una entrevista concedida a Noticias Telemundo desde Madrid, este 20 de mayo, fecha en que Cuba conmemoró la fundación de la República, lo que añadió una carga simbólica especial al momento.

La activista, exiliada en España, vinculó directamente la acción judicial con la política de presión de Washington hacia La Habana.

«Es imposible no vincular la presión que está haciendo la administración de Donald Trump poniéndose al lado del pueblo de Cuba por las injusticias que se han cometido».

Calzadilla también destacó el impacto de la noticia dentro de la isla, donde aseguró que los cubanos se mantienen muy informados a pesar de las condiciones adversas.

«Han seguido la noticia incluso a pesar de los cortes de energía que a su vez implican cortes de conexión a internet, a pesar de que Cuba vive en este hermetismo informático e informativo donde prácticamente no tienen acceso a la información libre».

Sobre el significado histórico del momento, fue contundente: «Aquellos que siempre han tratado de actuar como víctimas son en realidad victimarios y son una amenaza y siempre lo han sido para el pueblo de Cuba».

Acusación contra Raúl Castro en EE.UU.

El fiscal general interino Todd Blanche presentó los cargos contra Castro desde la Freedom Tower de Miami, incluyendo conspiración para matar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de homicidio por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

El Departamento de Justicia señaló que es la primera vez en casi 70 años que altos dirigentes del régimen cubano enfrentan cargos en EE.UU. por actos de violencia contra ciudadanos estadounidenses. El gran jurado había votado la acusación el 23 de abril y fue desclasificada el miércoles.

La reacción en el exilio fue amplia. Donald Trump celebró la acusación calificándola de «un gran día» y «muy importante» para la comunidad cubanoamericana.

La congresista María Elvira Salazar afirmó: «Hoy comienza el fin de la familia Castro». José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate y sobreviviente del ataque de 1996, dijo haber esperado ese momento «durante mucho tiempo».

El régimen cubano respondió calificando la acusación de «canalla» en declaraciones leídas en la televisión estatal por Humberto López, mientras el canciller Bruno Rodríguez tildó a Marco Rubio de «vocero de intereses corruptos y revanchistas».

Analistas advierten que el impacto práctico de la acusación es limitado: Raúl Castro tiene 94 años, nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU.

Sin embargo, Calzadilla rechazó que eso reste valor al momento y aprovechó para hablar del partido que fundó el 27 de abril desde Madrid, orientado a preparar la reconstrucción de Cuba tras la caída del régimen.

«La justicia, aunque demore, va a ser implacable contra aquellos que han hecho tanto daño», concluyó.