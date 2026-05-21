¿Raúl Castro rumbo a un destino como el de Nicolás Maduro? Esto insinuó la Casa Blanca

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La administración Trump insinuó que Raúl Castro podría ser capturado de manera similar a como lo fue Nicolás Maduro, según reportó The Telegraph tras el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos que desclasificó una acusación penal ampliada contra el exmandatario cubano y cinco exmilitares del régimen por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996.

El fiscal general interino Todd Blanche fue quien, según el medio británico, pareció sugerir la posibilidad de una captura al estilo de la que sacó a Maduro de Caracas el pasado 3 de enero.

«Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo senior del régimen cubano ha sido acusado en Estados Unidos por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos americanos. El presidente Trump y este Departamento de Justicia están comprometidos a restaurar un principio simple: si matas americanos, te perseguiremos. Sin importar quién seas. Sin importar qué título ostentes», dijo Blanche.

La acusación, emitida por un gran jurado federal en Miami el 23 de abril y desclasificada el miércoles, carga a Castro Ruz, de 94 años, con conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato por la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

Junto a Castro Ruz figuran como acusados Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, este último ya en custodia estadounidense pendiente de sentencia por fraude migratorio.

Según la acusación, desde principios de los años 90, agentes de inteligencia cubana se infiltraron en la organización humanitaria con base en Miami y transmitían información detallada sobre sus vuelos al gobierno cubano, datos que fueron usados para planificar el ataque del 24 de febrero de 1996.

Ese día, tres avionetas de Hermanos al Rescate partieron del aeropuerto de Opa-locka. Cazas militares cubanos bajo la cadena de mando de Raúl Castro, entonces ministro de Defensa, derribaron dos de ellas —matrículas N2456S y N5485S— en espacio aéreo internacional con misiles aire-aire, sin previo aviso.

El director del FBI, Kash Patel, subrayó el peso histórico del momento. «Por 30 años estas familias han esperado respuestas, y este FBI nunca olvidó».

El anuncio se realizó en una ceremonia en la Freedom Tower de Miami, con la participación de Blanche, Patel, la senadora Ashley Moody, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones y el fiscal general de Florida James Uthmeier.

El precedente que hace tan significativa la insinuación sobre Castro es la Operación Resolución Absoluta, ejecutada el 3 de enero de 2026, en la que fuerzas militares estadounidenses extrajeron a Maduro y su esposa Cilia Flores de Caracas para enfrentarlos a cargos federales de narcoterrorismo en Nueva York.

Mientras tanto, Díaz-Canel salió en defensa de Raúl Castro tras conocerse la acusación, y el régimen cubano calificó el caso de «engaño» y «maniobra política sin base legal».

De ser condenado, Castro Ruz enfrenta pena máxima de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración, según establece la acusación federal.

El fiscal Reding Quiñones lo resumió con precisión: «El paso del tiempo no borra el asesinato. No disminuye el valor de estas vidas. Y no debilita nuestro compromiso con el estado de derecho».