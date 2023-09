Piden ayuda para niño cubano con enfermedad crónica en la piel

Un niño cubano vive un auténtico calvario, pues padece varias enfermedades en la piel para las que necesita medicamentos y productos de aseo que su familia no ha podido conseguir.

El caso fue denunciado en Facebook por la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, quien reveló que el menor se nombra Yosbiel Alejandro Iglesias Blanco y es del municipio San Luis, en Pinar del Río.

Foto: Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

El menor reside con sus padres y dos hermanos en un paradero de la empresa Acopio desde el 2020, pues el gobierno no ha sido capaz de resolverles su problema habitacional.

Captura de Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

"Desde los dos meses de nacido, el niño vive en condiciones desfavorables y padece esta terrible enfermedad, solo puede bañarse con gel y es bien difícil adquirirlo. Es de muy pocos recursos", dijo Diasniurka.

Foto: Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

Según la ficha médica, Yosbiel padece tres enfermedades: dermatitis seborreica, dermatitis atópica y psoriasis.

Foto: Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

El niño tiene afectados la cara, la cabeza, el cuello, los muslos y la parte de atrás de la rodilla.

Salcedo compartió el teléfono del papá: 5 1371245, para todo aquel que pueda ayudar a esta familia.

Hace unas dos semanas, trascendió el caso de una niña cubana de nueve años que necesitaba con urgencia pastillas de Griseofulvina de 375 miligramos, pues tiene un estafilococo en la cabeza que le supura y le ha hecho perder el pelo.

La pequeña fue ingresada en el Hospital Pediátrico de Camagüey y tras diagnosticarle la bacteria, se determinó que lo único que capaz de sanarla es ese medicamento, un antifúngico.

La petición de ayuda fue compartida en el grupo de Facebook "Denunciando los crímenes en Cuba" por la usuaria Michaela Días García, quien señaló que el fármaco solo se puede encontrar en Estados Unidos, y se mostró dispuesta a pagarlo.

En junio se conoció la historia de Yuliesby Cañizares Claro, un adolescente de 15 años residente en Guayos, Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus, quien padece una enfermedad rara llamada Ictiosis laminar, para la cual requiere de un cuidado especializado y un tratamiento constante para mantener su piel hidratada y protegida.

La familia del joven buscó apoyo para obtener los insumos necesarios y tratarlo, fundamentalmente vaselina y vitaminas.

La ictiosis es una enfermedad genética que no tiene cura, en la cual la epidermis, capa externa de la piel, no se desarrolla adecuadamente y no puede funcionar normalmente. Por ello, los pacientes necesitan mantener su piel hidratada y protegerla.