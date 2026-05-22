Carlos Giménez: «Los esbirros del régimen no tienen cabida en nuestro país»

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El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez (R-FL) celebró este viernes el arresto de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, con un mensaje contundente: «Los esbirros del régimen no tienen cabida en nuestro país».

Giménez publicó el mensaje acompañado del comunicado oficial del secretario de Estado Marco Rubio, y añadió: «¡Abajo la dictadura y sus verdugos! Patria y Vida». El congresista encabezó el post con una advertencia directa: «La libertad de Cuba se acerca con la detención de la hermana de la 'presidente' del grupo de ladrones de GAESA».

X / Carlos Giménez

Adys Lastres Morera fue arrestada en Miami por agentes de ICE y HSI este jueves, un día después de que el Departamento de Estado revocara su estatus de residente permanente legal bajo la Sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Es la hermana mayor de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana y maneja hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos, según autoridades estadounidenses.

Rubio fue categórico en su comunicado sobre la revocación de la Green Card: «No habrá ningún lugar en esta Tierra —y mucho menos en nuestro país— donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente».

El secretario de Estado también señaló que Adys «estaba gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida mientras ayudaba al régimen comunista de La Habana».

Adys Lastres Morera había ingresado a Estados Unidos el 13 de enero de 2023, durante la administración Biden, reclamada por su hijo ciudadano estadounidense. Desde entonces figuraba como gerente o agente registrado en dos empresas inmobiliarias en Florida: REMAS Investments LLC y Santa Elena Investments LLC, con sede en Boca Ratón.

El director ejecutivo asociado interino de HSI, John Condon, advirtió que EE.UU. investigará las redes vinculadas al régimen cubano: «HSI continuará investigando a quienes tengan vínculos con los adversarios de nuestra nación y tomará las medidas necesarias para neutralizar las amenazas contra nuestra patria».

Giménez, nacido en La Habana el 7 de enero de 1954 y único miembro nacido en Cuba de la actual Cámara de Representantes, ha sido una voz consistente contra el régimen desde su llegada al Congreso en enero de 2021.

El arresto de Adys Lastres Morera se enmarca en una ofensiva coordinada de la administración Trump-Rubio que incluyó sanciones directas contra GAESA y su presidenta el 7 de mayo, la ampliación de sanciones contra 11 funcionarios cubanos el 18 de mayo, y la desclasificación de una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Rubio lanzó un mensaje final a la cúpula del régimen: «A los miembros de la mafia comunista de GAESA y Cuba, tenemos un mensaje simple: el apaciguamiento del pasado terminó. Devuelvan los fondos que han robado al pueblo cubano, hagan reformas para mejorar la vida de los cubanos ordinarios, y dejen que el pueblo cubano tenga la libertad, la oportunidad y la dignidad que anhela y tan ricamente merece».