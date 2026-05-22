Carlos Giménez: «Los esbirros del régimen no tienen cabida en nuestro país»

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El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez (R-FL) celebró este viernes el arresto de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, con un mensaje contundente: «Los esbirros del régimen no tienen cabida en nuestro país».
Giménez publicó el mensaje acompañado del comunicado oficial del secretario de Estado Marco Rubio, y añadió: «¡Abajo la dictadura y sus verdugos! Patria y Vida». El congresista encabezó el post con una advertencia directa: «La libertad de Cuba se acerca con la detención de la hermana de la 'presidente' del grupo de ladrones de GAESA».
Adys Lastres Morera fue arrestada en Miami por agentes de ICE y HSI este jueves, un día después de que el Departamento de Estado revocara su estatus de residente permanente legal bajo la Sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Es la hermana mayor de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana y maneja hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos, según autoridades estadounidenses.
Rubio fue categórico en su comunicado sobre la revocación de la Green Card: «No habrá ningún lugar en esta Tierra —y mucho menos en nuestro país— donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente».
El secretario de Estado también señaló que Adys «estaba gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida mientras ayudaba al régimen comunista de La Habana».
Adys Lastres Morera había ingresado a Estados Unidos el 13 de enero de 2023, durante la administración Biden, reclamada por su hijo ciudadano estadounidense. Desde entonces figuraba como gerente o agente registrado en dos empresas inmobiliarias en Florida: REMAS Investments LLC y Santa Elena Investments LLC, con sede en Boca Ratón.
El director ejecutivo asociado interino de HSI, John Condon, advirtió que EE.UU. investigará las redes vinculadas al régimen cubano: «HSI continuará investigando a quienes tengan vínculos con los adversarios de nuestra nación y tomará las medidas necesarias para neutralizar las amenazas contra nuestra patria».
Giménez, nacido en La Habana el 7 de enero de 1954 y único miembro nacido en Cuba de la actual Cámara de Representantes, ha sido una voz consistente contra el régimen desde su llegada al Congreso en enero de 2021.
El arresto de Adys Lastres Morera se enmarca en una ofensiva coordinada de la administración Trump-Rubio que incluyó sanciones directas contra GAESA y su presidenta el 7 de mayo, la ampliación de sanciones contra 11 funcionarios cubanos el 18 de mayo, y la desclasificación de una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Rubio lanzó un mensaje final a la cúpula del régimen: «A los miembros de la mafia comunista de GAESA y Cuba, tenemos un mensaje simple: el apaciguamiento del pasado terminó. Devuelvan los fondos que han robado al pueblo cubano, hagan reformas para mejorar la vida de los cubanos ordinarios, y dejen que el pueblo cubano tenga la libertad, la oportunidad y la dignidad que anhela y tan ricamente merece».
Preguntas frecuentes sobre el arresto de Adys Lastres Morera y su impacto en el régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue arrestada Adys Lastres Morera en Estados Unidos?
Adys Lastres Morera fue arrestada por representar una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense, según determinó el Departamento de Estado. Su estatus de residente permanente fue revocado bajo la Sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
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¿Cuál es el papel de GAESA en la economía cubana?
GAESA es un conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, manejando hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos, según autoridades estadounidenses. Es considerado el núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba.
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¿Qué medidas está tomando Estados Unidos contra personas vinculadas al régimen cubano?
Estados Unidos está implementando sanciones contra entidades y personas vinculadas al régimen cubano, como parte de una estrategia de presión máxima que incluye el arresto de Adys Lastres Morera, sanciones a GAESA, y advertencias a empresas extranjeras que mantengan relaciones con el conglomerado.
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¿Cuál es la relación de Adys Lastres Morera con GAESA?
Adys Lastres Morera es la hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA. Se le acusa de gestionar activos inmobiliarios en Florida mientras ayudaba al régimen comunista de La Habana.
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¿Cómo afecta el arresto de Adys Lastres Morera al régimen cubano?
El arresto de Adys Lastres Morera es parte de una ofensiva coordinada de Estados Unidos contra el régimen cubano, que busca desmantelar redes vinculadas al conglomerado militar GAESA y presionar al gobierno cubano a realizar reformas para mejorar la vida de los ciudadanos comunes en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.