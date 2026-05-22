"El homenajeado no fue a la fiesta": cubanos reaccionan a la ausencia de Raúl Castro en la Tribuna Antiimperialista

Vídeos relacionados:

El régimen cubano organizó este viernes un acto político en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero, con un componente de homenaje anticipado a Raúl Castro a días de su cumpleaños 95, pero el propio homenajeado no apareció, lo que desató una ola de burlas y comentarios irónicos entre cubanos en redes sociales.

El acto fue convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones de masas, estudiantiles y juveniles, presentado oficialmente como respuesta a «nuevas acusaciones de Estados Unidos contra Cuba», pero también como un gesto de defensa y celebración anticipada del exmandatario, quien cumplirá 95 años el próximo 3 de junio.

La ausencia de Castro fue el centro de todas las reacciones.

«¿Y el homenajeado no fue a su acto?», preguntó una usuaria en redes sociales. «¿Y donde está el celebrado? ¿Hay miedo?», añadió otra persona. Un internauta fue más directo: «¡Y Raúl en la cueva!».

Otros usuarios apuntaron a la composición del público. «Hay más verde olivo que pueblo, nadie está con esto», escribió una cubana, en referencia a la presencia masiva de militares y policías entre los asistentes, algo que también documentaron reportes sobre la convocatoria forzada al evento.

Una persona resumió el sentir de muchos con una frase: «La China guardada, y los payasos en su circo. No se cansan».

El humor también tuvo su espacio. Un lector escribió con ironía: «Hoy, en el acto, Cándido Fabré cantó 'Deja que Raúl se entregue', todos lloramos de la emoción». Otra persona sentenció: «Se están despidiendo».

Un usuario publicó una serie de frases que circularon ampliamente: «Raúl es Raúl… pero ni él se cree el desfile», «Raúl es Raúl… 60 años chupándole la vida al pueblo» y «Raúl es Raúl… último sobreviviente del museo soviético».

La ausencia de Castro este viernes no es un hecho aislado. En marzo de 2026 tampoco asistió al 9º Congreso del Partido Comunista, donde se ratificó a Miguel Díaz-Canel como primer secretario. En abril, el propio Díaz-Canel reconoció en una entrevista con Telesur que Castro está «vivo pero retirado por razones de salud» y que es «frágil debido a su avanzada edad».

Su última reaparición pública había sido el 1 de mayo en la misma Tribuna Antiimperialista, visiblemente deteriorado, en lo que fue su primer acto público desde diciembre de 2025. Apenas tres semanas después, volvió a ausentarse de un evento organizado en su nombre.