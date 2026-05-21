Convocan a “Tribuna Antiimperialista” para defender a Raúl Castro

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles convocaron al pueblo de La Habana a concentrarse este viernes en la Tribuna Antimperialista José Martí para respaldar a Raúl Castro tras la acusación penal presentada en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El acto está fijado para las 7:30 de la mañana del viernes 22 de mayo y busca, según la convocatoria difundida por Canal Caribe, «condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y respaldar la declaración del gobierno revolucionario».

El régimen enmarca la movilización además como una jornada de homenaje, al coincidir con la celebración de los 95 años de Raúl Castro, quien nació el 3 de junio de 1931.

La convocatoria llega dos días después de que el Departamento de Justicia presentara cargos penales federales contra el exmandatario cubano por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos individuales de asesinato y dos por destrucción de aeronave.

Además de Raúl Castro, la acusación alcanza a otros cinco militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bárzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

El anuncio fue realizado el pasado miércoles en la Freedom Tower de Miami por el fiscal general en funciones Todd Blanche, junto al fiscal federal Jason A. Reding Quiñones y el subdirector del FBI Christopher G. Raia.

La reacción del régimen fue inmediata y coordinada. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la acusación de «acción política, sin ningún basamento jurídico», mientras que el primer ministro Manuel Marrero Cruz la tildó de «farsa» y se refirió a Hermanos al Rescate como una «organización narco-terrorista».

El régimen también amenazó con una «resistencia feroz» ante cualquier acción derivada de los cargos, y el canciller Bruno Rodríguez arremetió contra el senador Marco Rubio, acusándolo de ser vocero de intereses «corruptos y revanchistas».

La Tribuna Antimperialista José Martí, ubicada frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero, fue inaugurada en abril de 2000 durante la crisis del caso Elián González y ha sido usada históricamente por el régimen para actos de movilización política con carga antiestadounidense.

Analistas consideran la acusación principalmente simbólica: Raúl Castro tiene 94 años, nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos.

Por su parte, la Brigada 2506 declaró que procesar a Raúl Castro «es solo el primer paso».