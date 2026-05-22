EE.UU. endurece controles sanitarios ante expansión del ébola en África

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este viernes de 750 casos y 177 muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo (RDC), advirtiendo que el alcance real del brote podría ser «mucho mayor».

La OMS declaró el brote como emergencia sanitaria internacional el 17 de mayo, en una decisión sin precedentes: fue la primera vez que un director general del organismo emitió ese tipo de alerta sin convocar previamente un comité de emergencia, lo que refleja la urgencia percibida ante la rapidez con que se expande la epidemia.

En respuesta, Estados Unidos ha adoptado medidas de control progresivamente más estrictas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitió el 18 de mayo una orden bajo el Título 42 que suspende durante 30 días la entrada de extranjeros que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos. La restricción aplica a vuelos que salieron después de las 11:59 p.m. del 20 de mayo.

Los ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses que regresen desde esos países son redirigidos al aeropuerto internacional Washington Dulles para un cribado sanitario reforzado que incluye control de temperatura, cuestionario de historial de viaje y seguimiento por mensajes de texto durante 21 días.

El Departamento de Estado elevó el 19 de mayo las alertas de viaje al Nivel 4 («No viajar») para la RDC, Uganda y Sudán del Sur, y al Nivel 3 para Ruanda. La emisión simultánea de alertas Nivel 4 para tres países por una misma causa sanitaria es un hecho extraordinariamente inusual.

El secretario de Estado Marco Rubio fue contundente al fijar las prioridades de Washington: «Nuestra prioridad número uno siempre será asegurarnos de que el ébola no llegue a Estados Unidos. Esa es nuestra obligación número uno». Rubio también reconoció que la respuesta llegó tarde: «Ojalá hubiéramos empezado con esto hace dos semanas».

Rubio criticó además a la OMS por haber sido «tardía» en identificar la cepa, afirmando que el organismo «fracasó miserablemente durante el COVID, encubriendo a China». Tedros respondió que esas críticas podrían deberse a una «falta de comprensión» del Reglamento Sanitario Internacional, y explicó que la confirmación tardó hasta el 14 de mayo porque las primeras pruebas dieron negativo y las muestras debieron enviarse a un laboratorio en Kinshasa, a 1,700 kilómetros del epicentro.

La aplicación práctica de las restricciones ya generó un incidente aéreo: el vuelo de Air France AFR378 con destino a Detroit fue desviado a Montreal este viernes porque llevaba a bordo un pasajero procedente de la RDC que no debía haber embarcado. El pasajero, asintomático, regresó a París y el resto de los viajeros continuó hacia Detroit.

El brote está causado por la cepa Bundibugyo, la variante más rara del virus, que no cuenta con vacuna ni tratamiento específico aprobado y tiene una tasa de letalidad de entre el 25% y el 40%. El epicentro se encuentra en la provincia de Ituri, en el conflictivo este congoleño, donde operan más de 100 grupos armados y hay más de 273,000 desplazados internos según la ONU.

La OMS evalúa el riesgo como bajo a nivel global, pero alto en la RDC y en la región de África subsahariana. En Uganda, la situación es «estable», con solo dos casos confirmados y un fallecido, sin nuevos contagios registrados.