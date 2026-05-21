Marco Rubio sobre el ébola: "Nuestra prioridad es que no llegue a Estados Unidos"

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró este jueves que la prioridad absoluta de Washington ante el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) es impedir que el virus llegue a suelo estadounidense, y anunció que ya se han tomado medidas concretas para lograrlo, incluyendo el desvío de un vuelo con destino a Detroit.

En declaraciones recogidas por C-SPAN, Rubio fue directo: "Nos importa el ébola. No queremos que nadie muera ni se vea afectado por el ébola, pero nuestra prioridad número uno siempre será asegurarnos de que no llegue a Estados Unidos. Esa es nuestra obligación número uno".

El funcionario estableció una jerarquía clara de objetivos: "El objetivo número uno es asegurarnos de que el ébola nunca llegue a Estados Unidos. El objetivo número dos es hacer lo que podamos para ayudar a la gente de la RDC y los países vecinos para que no se propague".

Rubio mencionó que la noche del miércoles un vuelo con destino al aeropuerto metropolitano de Detroit fue desviado por las restricciones de entrada vigentes.

Según información de WXYZ News, se trató de un vuelo de Air France procedente de París que fue redirigido a Montreal porque llevaba a bordo un pasajero procedente de la RDC que no debía haber embarcado bajo las normas en vigor. El pasajero no mostraba síntomas y fue retirado del avión en Montreal, tras lo cual el resto de los pasajeros continuó hacia Detroit.

La medida de fondo es una orden del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitida el 18 de mayo, que suspende durante 30 días la entrada a EE.UU. de extranjeros -no ciudadanos ni residentes permanentes- que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos.

Rubio también anunció que EE.UU. ha ofrecido financiar las primeras 50 clínicas que estén listas para responder al brote, y reconoció que la alerta debería haber llegado antes: "Ojalá hubiéramos empezado con esto hace dos semanas, que la alerta hubiera salido antes".

El secretario de Estado reiteró sus críticas a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que había calificado días atrás de haber sido "un poco tardía" en identificar la cepa del brote: "La OMS desafortunadamente no lo ha hecho bien en el mundo. Creo que fracasó miserablemente durante el COVID, encubriendo a China".

Aun así, dejó abierta la puerta a la colaboración: "Vamos a trabajar con cualquiera que quiera arreglar ese problema".

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió que las críticas de Rubio podrían deberse a una "falta de comprensión" sobre el Reglamento Sanitario Internacional.

Adhanom explicó que el organismo fue alertado el 5 de mayo sobre una enfermedad desconocida en Mongbwalu (Ituri), que las primeras pruebas dieron negativo por la rareza de la cepa, y que la confirmación llegó el 14 de mayo tras enviar muestras a un laboratorio en Kinshasa, a 1,700 km.

El brote, causado por la cepa Bundibugyo -la más rara del virus, sin vacuna ni tratamiento específico aprobado y con una tasa de letalidad de entre el 25 % y el 40 %- fue declarado oficialmente el 15 de mayo y elevado a Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional el 16 de mayo.

Rubio cifró en alrededor de 600 casos confirmados el alcance del brote al momento de sus declaraciones, aunque otras fuentes manejan cifras distintas.

El virus se ha extendido a Kinshasa, Goma, Kampala (Uganda) y zonas fronterizas de Sudán del Sur, y el control del brote enfrenta obstáculos graves: más de 100 grupos armados operan en Ituri y hay más de 273,000 desplazados internos según la ONU.

EE.UU. emitió el 19 de mayo alertas de viaje de Nivel 4 -"No viajar"- para la RDC, Uganda y Sudán del Sur, y de Nivel 3 para Ruanda, en el marco de una respuesta que Rubio describió como centrada, ante todo, en proteger al pueblo estadounidense.

La OMS advirtió que el brote es potencialmente mucho mayor de lo detectado hasta ahora, y evaluó el riesgo como alto a nivel nacional y regional, aunque aclaró que no alcanza el umbral de "emergencia pandémica".