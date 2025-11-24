Cuba sin fumigación masiva: Régimen admite escasez de combustible, químicos y equipos obsoletos

El régimen cubano admitió públicamente que no puede realizar fumigaciones masivas en el país, como se hacía años atrás, debido a la escasez de combustible, insecticidas y al deterioro de las máquinas utilizadas en las campañas antivectoriales.

La confesión tuvo lugar durante una comparecencia en la televisión estatal, en medio de la epidemia de chikungunya que afecta a gran parte del territorio nacional.

La doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, reconoció en el programa Buenos Días que el gobierno no tiene capacidad para llegar a todo el país con las fumigaciones, como se hizo en 2017 y 2018, cuando el zika diezmaba a la población.

Según explicó, las limitaciones actuales en recursos materiales y energéticos impiden implementar acciones a gran escala contra los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya.

“No le vamos a llegar al universo como hemos hecho en oportunidades anteriores (...). Esto tiene que ver con la situación que tiene el país desde el punto de vista de los combustibles y los insecticidas”, declaró la viceministra en el espacio televisivo.

Peña reconoció además que las máquinas fumigadoras tienen muchos años de explotación y que su productividad es baja, lo que reduce el alcance de las campañas de control vectorial.

“El operario no avanza en el terreno todo lo que debería rendir una máquina”, justificó la funcionaria del régimen.

Durante la comparecencia, Peña informó que Cuba mantiene transmisión activa de chikungunya y dengue en casi todas las provincias, con excepción de la Isla de la Juventud y Mayabeque, aunque aclaró que en esos territorios también se han detectado casos.

Según los datos oficiales, se registraron más de 39,000 síndromes febriles inespecíficos en la última semana, y 7,700 nuevos casos sospechosos de chikungunya, “4,449 más que la semana anterior”, lo que confirma la expansión de la enfermedad.

“Y 137 personas que fueron confirmadas por la prueba de PCR, también crece con respecto a la semana anterior”, añadió.

En ese contexto reconoció que las fumigaciones actuales se realizan de manera limitada, concentradas en “estratos” o manzanas con transmisión activa, ante la imposibilidad de cubrir zonas urbanas completas como en campañas anteriores.

La viceministra aseguró que provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Granma fueron las que más se acercaron a las metas de fumigación previstas, al superar el 90 % del plan semanal.

Sin embargo, ni siquiera en esos territorios se logró cubrir el 100 % de las áreas programadas, mientras que del resto del país no ofreció cifras ni resultados concretos, lo que deja entrever que la situación es aún más crítica en otras provincias.

Pese al evidente deterioro del sistema de salud pública y la falta de recursos básicos, el régimen continúa responsabilizando a la población por la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

“Llamamos a los ciudadanos a eliminar depósitos de agua en sus hogares”, insistió la viceministra, sin ofrecer una solución estructural ante la crisis sanitaria.

La admisión pública de que Cuba carece de combustible, insecticidas y equipos para combatir el vector se produce en el momento más crítico del año, cuando la incidencia del dengue y la chikungunya se dispara y los hospitales reportan más de un centenar de pacientes graves y críticos, la mayoría menores de edad.

El país, sumido en una crisis epidemiológica y material, enfrenta así una situación donde el mosquito avanza y el Estado no tiene con qué detenerlo.