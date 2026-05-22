Florida espera récord de viajeros el fin de semana del Día de los Caídos

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Florida se prepara para vivir un fin de semana de Memorial Day histórico: la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) proyecta que casi 2.7 millones de floridanos viajarán al menos 50 millas desde su hogar entre el jueves y el lunes feriado, un nuevo récord estatal para esta festividad.

El período de movilización abarca cinco días, desde el jueves hasta el lunes 25 de mayo. En las últimas horas, los aeropuertos y carreteras del sur de la Florida comenzaron a sentir el impacto del aumento de viajeros.

"El Día de los Caídos marca el inicio no oficial del verano y, para la mayoría de los estadounidenses, es un fin de semana largo de tres días", dijo Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel.

"La demanda de viajes sigue siendo alta y, a pesar del aumento en los precios del combustible, muchas personas priorizan los viajes de placer durante las vacaciones", agregó.

A nivel nacional, se estima que 45 millones de estadounidenses viajarán durante Memorial Day 2026, también un récord histórico para este feriado. De ese total, 39.1 millones lo harán en automóvil y 3.66 millones en avión.

En Florida, la gran mayoría de los viajeros optará por el carro: más de 2.3 millones se desplazarán por carretera, mientras que unos 23,000 volarán y cerca de 75,000 utilizarán otros medios como autobús, tren o crucero.

El Aeropuerto Internacional de Miami espera recibir más de 900,000 pasajeros hasta el martes 27 de mayo, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 156,000 viajeros por día, cifra similar al récord del año anterior.

A pesar del alza en los precios del combustible -que en Florida llegó a $4.34 por galón en la primera semana de mayo-, los viajeros no han modificado sus planes.

"Las personas quieren viajar y viajar no quiere decir que hay que gastar mucho dinero. Pero definitivamente el precio de la gasolina los afecta", explicó a Telemundo 51 Aixa Díaz, portavoz de la AAA.

En cuanto a los boletos aéreos, el precio promedio de los vuelos domésticos de ida y vuelta se situó en $800, un 6 % menos que el año anterior, lo que ha contribuido a mantener la demanda elevada.

Cero tolerancia en las carreteras

El aumento de viajeros viene acompañado de un refuerzo en la vigilancia vial. Agencias del orden del sur de Florida anunciaron una campaña de cero tolerancia contra las carreras ilegales y la conducción temeraria durante el fin de semana largo.

Bill Schultz, jefe de la Policía de Fort Lauderdale, informó que desplegarán unidades de tránsito, recursos aéreos, monitoreo de tráfico en tiempo real y patrullajes dirigidos en zonas históricamente problemáticas.

Las autoridades vigilarán autos, motocicletas, vehículos todo terreno y bicicletas eléctricas operadas de manera temeraria.

"Espere ser detenido, arrestado y encarcelado o procesado", advirtió Schultz.

Desde enero de 2022, la policía de Fort Lauderdale ha realizado 118 arrestos vinculados a carreras ilegales, con 343 cargos por delitos menores y 149 por delitos graves. A nivel estatal, la Patrulla de Carreteras de Florida reportó 13,835 citaciones por conducción temeraria entre 2020 y 2026.

Cuándo evitar las carreteras

Para quienes aún planifican su salida, la AAA e INRIX identifican este viernes entre las 3:00 pm y las 6:00 pm como el peor momento para circular por carretera.

Para el regreso del lunes, el período de mayor congestión será entre las 12:00 pm y las 5:00 pm. La recomendación es salir antes de las 11:00 am para evitar el tráfico más intenso.

Orlando figura además entre los cinco mercados con mayor demanda de viajes en Estados Unidos para este Memorial Day, junto a Las Vegas, Los Ángeles, Denver y Boston, lo que anticipa una presión adicional sobre las vías del estado durante todo el fin de semana.