Reguetonero cubano Were revela dura recaída y toma decisión: «Voy a internarme para entrar en rehabilitación»

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El cantante cubano Were (@dicelo_werehh), figura del reparto y el reggaetón habanero, anunció públicamente su ingreso a un centro de rehabilitación este miércoles a través de su cuenta de Instagram, donde reveló que la decisión se tomó tras sufrir una recaída en el consumo de drogas.
En un mensaje dividido en varias imágenes, el artista oriundo del barrio de San Leopoldo, en La Habana, escribió: «Mi gente, quiero compartirles algo muy personal. Después de una recaída, mi familia, mi equipo y yo hemos tomado la decisión de internarme para entrar en rehabilitación. No ha sido fácil aceptarlo, pero entendí que pedir ayuda también es un acto de valentía».
Were reconoció que el camino que le espera será difícil, pero expresó su convicción de superarlo: «Sé que me espera un camino duro, tanto para mí como para quienes me aman. Pero tengo la fe de que voy a salir adelante y volver más fuerte que nunca».
En otro fragmento del mismo comunicado, el cantante lanzó un mensaje directo a sus seguidores desde su propia experiencia: «No a las drogas. De verdad. Pueden destruirlo todo: la vida, la familia, los sueños».
El artista también informó que durante su internamiento su equipo se encargará de gestionar sus redes sociales, y pidió a sus fans que lo apoyen escuchando su música: «Cada stream, cada compartida, me da fuerzas para saber que ahí están. Cuando salga, voy a volver con todo. Con más música, más energía y más ganas de darles lo mejor de mí».
La publicación acumuló casi 9,000 likes y más de 857 comentarios en pocas horas, con una ola de apoyo de colegas del medio artístico cubano. El cantante Yulien Oviedo respondió: «Si se puede bro pa encima». El rapero Zurdo MC escribió: «Ashe y bendición mi rey tú puedes». El artista Dany Ome también dejó palabras de aliento, al igual que decenas de seguidores.
"Sí se puede y yo soy el ejemplo. Fuerza y a reconstruirte las veces que sea necesario", le animó Flor de Cuba.
El propio Were puso en la descripción del post una frase que resume su actitud ante el proceso: «No es un Adiós, es un... NOS VEMOS PRONTO».
El caso de Were no es el primero dentro de la escena del reparto y reggaetón cubano vinculado a las adicciones. Lenier Mesa habló públicamente de su lucha contra las drogas en noviembre de 2025, cuando afirmó llevar «casi un año y medio limpio» tras reconocer que estuvo a punto de perder a su familia. El Taiger, figura influyente del género, arrastró batallas con drogas y depresión hasta su muerte en octubre de 2024.
El reparto es un subgénero de la música urbana surgido en Cuba alrededor de 2007, con fuerte arraigo en barrios populares de La Habana como San Leopoldo, de donde es oriundo Were y al que el artista rinde homenaje constante en sus letras y mensajes, firmando siempre como «Lo Mejor de San Leopoldo».
Preguntas frecuentes sobre la rehabilitación de Were y el impacto del reguetón cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el reguetonero cubano Were decidió ingresar a rehabilitación?
Were decidió ingresar a rehabilitación tras sufrir una recaída en el consumo de drogas. El cantante compartió que, aunque no fue fácil aceptar la situación, entendió que pedir ayuda es un acto de valentía y es necesario para su recuperación. Además, enfatizó el impacto destructivo de las drogas en la vida, la familia y los sueños.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad artística cubana al anuncio de Were?
La comunidad artística cubana ha mostrado un fuerte apoyo a Were tras su anuncio. Artistas como Yulien Oviedo, Zurdo MC y Dany Ome han expresado públicamente su respaldo y palabras de aliento, reflejando una solidaridad significativa dentro del género urbano cubano.
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¿Qué mensaje ha compartido Were con sus seguidores respecto a su proceso de rehabilitación?
Were ha sido muy claro al compartir un mensaje directo con sus seguidores sobre el peligro de las drogas: "No a las drogas. De verdad. Pueden destruirlo todo: la vida, la familia, los sueños". También ha pedido a sus fans que lo apoyen escuchando su música mientras él está en rehabilitación, asegurando que volverá con más energía y música.
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¿Cuál es el impacto del reguetón en la sociedad cubana en relación con las adicciones?
El reguetón, particularmente su subgénero conocido como "reparto", ha estado vinculado a temas de adicción en varias ocasiones. Artistas como Lenier Mesa y El Taiger han hablado públicamente sobre sus luchas personales con las drogas, mostrando que el tema es relevante y preocupante dentro de la escena musical cubana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.