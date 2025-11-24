Lenier Mesa habla sobre su lucha contra las adicciones y muestra su transformación: “Siempre me levanto”

Vídeos relacionados:
Lenier Mesa volvió a abrir una ventana a una de las etapas más duras de su vida con su batalla contra las adicciones.
El cantante cubano publicó en Facebook un antes y después acompañado de un mensaje que impactó a miles de seguidores dentro y fuera de la isla. Con palabras sencillas pero cargadas de significado, el artista recordó que llegó a tocar fondo, pero logró levantarse.
“Si sobrepasé una adicción a las drogas, si vengo de abajo, de no tener nada, qué más le puedo pedir a la vida. Siempre que me caigo me levanto, siempre con Dios, salud y bendiciones. Amén”, escribió junto a dos imágenes que muestran una transformación física evidente: del joven delgado y golpeado por la vida, al músico que hoy presume estabilidad y fortaleza.
Aunque esta confesión sorprendió a muchos, no es la primera vez que Lenier expone ese capítulo doloroso. En 2023, durante una entrevista con El Gordo y la Flaca, había reconocido que llegó a “perderse en la droga y el alcohol”, y que estuvo a punto de perder a su familia.
“Llevo casi un año y medio limpio, gracias a Dios”, dijo entonces, asegurando que desde que decidió retomar el control, su vida dio un giro radical: nuevos proyectos, un equipo renovado y un enfoque absoluto en su carrera.
Aquel testimonio ya había emocionado a sus fans, que lo elogiaron por su honestidad y por mostrar que el éxito no lo blindó de los demonios que enfrentan tantos cubanos en situaciones de migración, precariedad o desarraigo.
La nueva publicación parece retomar ese hilo íntimo y, más que hablar de fama o música, pone en el centro su historia de supervivencia.
Lenier llegó a Estados Unidos siendo adolescente, trabajó como barbero, compuso desde la nostalgia campesina y logró llamar la atención de figuras como Marc Anthony.
