Abandono en Cuba: de estación ferroviaria a basurero

Vídeos relacionados:

La antigua Terminal del Ferrocarril Holguín-Gibara, inaugurada el 4 de abril de 1893 en el reparto Zayas de la ciudad de Holguín, es hoy un vertedero de escombros, mosquitos y roedores, según un reportaje de Cubanet que recoge testimonios de vecinos que señalan directamente a las autoridades como responsables del colapso.

El edificio colonial —con gran frontón, dos amplios corredores laterales sostenidos por pies derechos de madera y techo de tejas a dos aguas— prestó servicios durante 65 años, hasta 1958, cuando quedó inactivo tras actos de sabotaje durante la lucha armada.

Tras el cierre ferroviario, el inmueble funcionó como taller de modelación y escultura y luego como mercado agropecuario conocido como «Mercado Mambí», abastecido en parte por el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), rama productiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Hoy, frente a la fachada en ruinas, el Estado cubano mantiene un cartel que reza «El renacer del Mambí» con el logotipo del EJT, una ironía que los vecinos denuncian sin rodeos.

«Lo único que hay aquí es ruina y abandono, ¿qué renació?», pregunta el holguinero Luis López al leer el letrero.

«Dejar el cartel en este lugar en ruinas y sucio es una ofensa a la memoria de los mambises que lucharon y murieron por la libertad de este país», añade López.

El vecino Félix Borrero apunta directamente a la desidia oficial: «Con parte del dinero de las ventas del agro podrían haberlo reparado y así se hubiera evitado que llegara a este estado».

«Por la despreocupación de las autoridades perdimos una parte de la historia de Holguín», concluye Borrero.

Esta no es la primera vez que se denuncia el estado del inmueble. En abril pasado, otro testimonio sobre el deterioro de la estación ya había generado reacción en redes sociales.

El Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Holguín, creado el 1 de abril de 1990 con la misión expresa de «rescatar, preservar, investigar y difundir el patrimonio cultural y natural de la Nación», no ha actuado para detener el deterioro, según los residentes.

«A nadie de arriba le importa el patrimonio», denuncia Jorge Góngora, quien camina a diario por las calles aledañas. «Los del Gobierno hablan mucho de cultura y de historia, pero después dejan que los lugares históricos se derrumben», agrega.

El abandono también representa una amenaza sanitaria concreta: la basura acumulada bajo el techo deteriorado y el agua de lluvia estancada crean condiciones propicias para la proliferación de vectores transmisores de enfermedades, en una provincia que ya reportaba casos de dengue y chikungunya en casi todos sus 14 municipios en octubre de 2025.

El caso de la estación no es aislado. La escultura emblemática del boulevard de Holguín se desplomó el 16 de mayo tras seis semanas sin acción preventiva, y el antiguo parque infantil Los Caballitos fue convertido en solar-vertedero sin ningún plan de rehabilitación.

Isabel Pérez, vecina de la zona, resume lo que pudo haber sido: «Ese lugar pudo haber sido un centro cultural, un museo, algo para los jóvenes, pero lo dejaron morir, y así vamos perdiendo la historia por descuido».

«Nos acostumbramos a ver este lugar como un basurero y nos parece normal, y eso es lo que más me preocupa», cierra Elena Torres, otra residente que también exige cuentas: «¿Qué hicieron el Centro Provincial de Patrimonio y el Gobierno para evitar esto?».