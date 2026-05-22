Abandono en Cuba: de estación ferroviaria a basurero

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La antigua Terminal del Ferrocarril Holguín-Gibara, inaugurada el 4 de abril de 1893 en el reparto Zayas de la ciudad de Holguín, es hoy un vertedero de escombros, mosquitos y roedores, según un reportaje de Cubanet que recoge testimonios de vecinos que señalan directamente a las autoridades como responsables del colapso.
El edificio colonial —con gran frontón, dos amplios corredores laterales sostenidos por pies derechos de madera y techo de tejas a dos aguas— prestó servicios durante 65 años, hasta 1958, cuando quedó inactivo tras actos de sabotaje durante la lucha armada.
Tras el cierre ferroviario, el inmueble funcionó como taller de modelación y escultura y luego como mercado agropecuario conocido como «Mercado Mambí», abastecido en parte por el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), rama productiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Hoy, frente a la fachada en ruinas, el Estado cubano mantiene un cartel que reza «El renacer del Mambí» con el logotipo del EJT, una ironía que los vecinos denuncian sin rodeos.
«Lo único que hay aquí es ruina y abandono, ¿qué renació?», pregunta el holguinero Luis López al leer el letrero.
«Dejar el cartel en este lugar en ruinas y sucio es una ofensa a la memoria de los mambises que lucharon y murieron por la libertad de este país», añade López.
El vecino Félix Borrero apunta directamente a la desidia oficial: «Con parte del dinero de las ventas del agro podrían haberlo reparado y así se hubiera evitado que llegara a este estado».
«Por la despreocupación de las autoridades perdimos una parte de la historia de Holguín», concluye Borrero.
Esta no es la primera vez que se denuncia el estado del inmueble. En abril pasado, otro testimonio sobre el deterioro de la estación ya había generado reacción en redes sociales.
El Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Holguín, creado el 1 de abril de 1990 con la misión expresa de «rescatar, preservar, investigar y difundir el patrimonio cultural y natural de la Nación», no ha actuado para detener el deterioro, según los residentes.
«A nadie de arriba le importa el patrimonio», denuncia Jorge Góngora, quien camina a diario por las calles aledañas. «Los del Gobierno hablan mucho de cultura y de historia, pero después dejan que los lugares históricos se derrumben», agrega.
El abandono también representa una amenaza sanitaria concreta: la basura acumulada bajo el techo deteriorado y el agua de lluvia estancada crean condiciones propicias para la proliferación de vectores transmisores de enfermedades, en una provincia que ya reportaba casos de dengue y chikungunya en casi todos sus 14 municipios en octubre de 2025.
El caso de la estación no es aislado. La escultura emblemática del boulevard de Holguín se desplomó el 16 de mayo tras seis semanas sin acción preventiva, y el antiguo parque infantil Los Caballitos fue convertido en solar-vertedero sin ningún plan de rehabilitación.
Isabel Pérez, vecina de la zona, resume lo que pudo haber sido: «Ese lugar pudo haber sido un centro cultural, un museo, algo para los jóvenes, pero lo dejaron morir, y así vamos perdiendo la historia por descuido».
«Nos acostumbramos a ver este lugar como un basurero y nos parece normal, y eso es lo que más me preocupa», cierra Elena Torres, otra residente que también exige cuentas: «¿Qué hicieron el Centro Provincial de Patrimonio y el Gobierno para evitar esto?».
Preguntas Frecuentes sobre el Abandono de Infraestructuras en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el estado actual de la antigua estación de ferrocarril Holguín-Gibara?
La antigua estación de ferrocarril Holguín-Gibara se encuentra en un estado de abandono y ha sido convertida en un vertedero de basura y escombros. Inaugurada en 1893, esta histórica terminal ha sufrido un deterioro significativo tras años de desidia por parte de las autoridades. La falta de mantenimiento ha permitido que el lugar se convierta en un foco de insalubridad y un reflejo del deterioro del patrimonio cultural en Cuba.
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¿Qué acciones han tomado las autoridades cubanas respecto al deterioro de patrimonio en Holguín?
Las autoridades cubanas no han tomado acciones efectivas para detener el deterioro del patrimonio en Holguín. El Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Holguín, que debería encargarse de la preservación de estos espacios, no ha intervenido para restaurar la antigua estación ferroviaria ni otros lugares emblemáticos que también sufren abandono. Este patrón de inacción refleja una falta de compromiso con la conservación de la historia y cultura locales.
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¿Cómo afecta el abandono de la estación de Holguín-Gibara a la comunidad local?
El abandono de la estación de Holguín-Gibara afecta negativamente a la comunidad local tanto desde un punto de vista histórico como sanitario. El espacio, ahora cubierto de escombros y basura, representa una amenaza para la salud pública debido a la proliferación de mosquitos y vectores de enfermedades. Además, los residentes sienten que se pierde una parte importante de su historia cultural, lo que genera frustración y un sentido de impotencia frente a la desidia gubernamental.
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¿Qué alternativas proponen los residentes para el uso del edificio de la estación?
Los residentes proponen que el edificio de la estación podría rehabilitarse para otros usos comunitarios. Entre las sugerencias destacan convertirlo en un centro cultural, un museo o un mercado que beneficie a la comunidad. Estas propuestas reflejan el deseo de los habitantes de Holguín de recuperar el espacio para usos que enriquezcan la vida social y económica de la zona, en lugar de dejarlo en su estado actual de abandono.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.