Cubanos mezclan aceite de cocinar con combustible ante la escasez de diésel

Un video publicado esta semana en Facebook muestra a un cubano echando aceite vegetal —aparentemente de la marca Misol, usada habitualmente para cocinar— directamente en el tanque de combustible de su almendrón para hacerlo funcionar, ante la imposibilidad de conseguir gasolina o diésel en la isla.
Las imágenes fueron publicadas por el usuario Bryan Anniel Prado Diaz y acumulan más de 42,000 visualizaciones en la plataforma.
En el video se escucha a alguien comentar con ironía: «Vamos a ver ahora cómo los cubanos hacen plátano frito», en alusión a que el aceite de cocinar termina en el motor de los vehículos en lugar de en la sartén.
El litro de gasolina en el mercado negro llegó a cotizarse a 4,000 pesos cubanos en febrero, mientras que el diésel oscila entre 1,500 y 3,000 pesos.
El aceite vegetal, que en el mercado informal se ha cotizado en torno a 1,500 pesos el litro, resulta comparativamente más accesible o al menos más fácil de conseguir, lo que explica su uso desesperado como sustituto.
El 6 de mayo, cubanos vertieron aceite en el motor de un tractor ante la falta de diésel. El agricultor Juan José Martínez Serrat también adaptó su tractor para funcionar con aceite vegetal de cocina usado, y otro cubano llegó a hacer funcionar su auto con carbón vegetal mediante gasificación.
FAQ sobre la Crisis de Combustible en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cubanos están usando aceite vegetal como combustible?
Los cubanos están usando aceite vegetal como combustible debido a la escasez extrema de diésel y gasolina. La falta de suministro de petróleo desde Venezuela y las restricciones del mercado negro han llevado a la población a buscar alternativas más accesibles y económicas, como el aceite de cocina, para hacer funcionar vehículos y maquinaria.
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¿Cuál es el impacto de la crisis de combustible en el sector agrícola en Cuba?
La crisis de combustible en Cuba ha tenido un impacto devastador en el sector agrícola. El 96.4% de las microempresas agropecuarias enfrentan restricciones severas debido a la falta de diésel, lo que impide la cosecha de cultivos ya sembrados. Además, los campesinos han recurrido al trueque de alimentos por combustible, encareciendo los costos de producción y afectando la disponibilidad de alimentos en el país.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la crisis de combustible?
El gobierno cubano ha respondido a la crisis de combustible invocando el "esfuerzo y talento" de los cubanos y promoviendo técnicas agroecológicas como alternativas. Sin embargo, estas respuestas han sido consideradas insuficientes frente a la gravedad de la situación. La escasez de combustible sigue afectando gravemente a la población y la economía.
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¿Qué medidas ha tomado la población para enfrentar la falta de combustible?
La población cubana ha mostrado ingenio al enfrentar la falta de combustible a través de soluciones improvisadas como el uso de aceite vegetal en motores y la gasificación con carbón vegetal. Estas medidas reflejan la desesperación y creatividad de los cubanos para mantener sus actividades diarias en medio de la crisis.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.