Cubanos mezclan aceite de cocinar con combustible ante la escasez de diésel

Bryan echa aceite de girasol en el tanque de combustible de su almendrón en Cuba

Un video publicado esta semana en Facebook muestra a un cubano echando aceite vegetal —aparentemente de la marca Misol, usada habitualmente para cocinar— directamente en el tanque de combustible de su almendrón para hacerlo funcionar, ante la imposibilidad de conseguir gasolina o diésel en la isla.

Las imágenes fueron publicadas por el usuario Bryan Anniel Prado Diaz y acumulan más de 42,000 visualizaciones en la plataforma.

En el video se escucha a alguien comentar con ironía: «Vamos a ver ahora cómo los cubanos hacen plátano frito», en alusión a que el aceite de cocinar termina en el motor de los vehículos en lugar de en la sartén.

El litro de gasolina en el mercado negro llegó a cotizarse a 4,000 pesos cubanos en febrero, mientras que el diésel oscila entre 1,500 y 3,000 pesos.

El aceite vegetal, que en el mercado informal se ha cotizado en torno a 1,500 pesos el litro, resulta comparativamente más accesible o al menos más fácil de conseguir, lo que explica su uso desesperado como sustituto.

El 6 de mayo, cubanos vertieron aceite en el motor de un tractor ante la falta de diésel. El agricultor Juan José Martínez Serrat también adaptó su tractor para funcionar con aceite vegetal de cocina usado, y otro cubano llegó a hacer funcionar su auto con carbón vegetal mediante gasificación.