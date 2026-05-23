Dedican una décima guajira al pupilo de los Castro en Cuba: ¿Díaz-Canel, un hombre con guía?

Un repentista cubano le dedicó este viernes una rima a Miguel Díaz-Canel durante un intercambio informal tras el acto político celebrado en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana, comparando su nombre con el de Fidel Castro.

«Díaz-Canel en rebeldía, es un hombre que tiene guías, porque el nombre de Miguel y el apellido Canel, pienso que se lo pusieron sus padres porque sintieron, que rimaba con Fidel», dijo el poeta.

El momento ocurrió al margen del acto convocado en respaldo a Raúl Castro, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificara el 20 de mayo una acusación penal contra el exgobernante por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El video fue publicado por la cuenta oficial de Presidencia Cuba en Facebook.

Lo llamativo del contexto es que Díaz-Canel, pese a asistir al acto vestido con uniforme verde olivo de combate, no pronunció ningún discurso ante la multitud, rompiendo su patrón habitual en ese escenario.

El único dirigente que habló formalmente fue Gerardo Hernández, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, quien transmitió un escueto mensaje atribuido a Raúl Castro.

El propio homenajeado tampoco asistió al acto organizado en su nombre, lo que desató burlas en redes sociales. «¿Y el homenajeado no fue a su acto?», escribió una usuaria cubana. «¡Y Raúl en la cueva!», añadió otro internauta.

La rima que compara «Díaz-Canel» con «Fidel» es una expresión de la narrativa oficial de continuidad revolucionaria: el régimen busca legitimar al gobernante vinculándolo simbólicamente al fundador de la Revolución. El uso del uniforme verde olivo —cargado de simbolismo desde 1959— refuerza esa misma imagen.

Raúl Castro cumplirá 95 años el 3 de junio de 2026. El régimen que él y su hermano construyeron sigue empeñado en presentar a su pupilo como el heredero legítimo de un legado que, según la rima del viernes, hasta en el nombre lleva escrito su destino.