Dedican una décima guajira al pupilo de los Castro en Cuba: ¿Díaz-Canel, un hombre con guía?

Un repentista cubano le dedicó este viernes una rima a Miguel Díaz-Canel durante un intercambio informal tras el acto político celebrado en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana, comparando su nombre con el de Fidel Castro.
«Díaz-Canel en rebeldía, es un hombre que tiene guías, porque el nombre de Miguel y el apellido Canel, pienso que se lo pusieron sus padres porque sintieron, que rimaba con Fidel», dijo el poeta.
El momento ocurrió al margen del acto convocado en respaldo a Raúl Castro, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificara el 20 de mayo una acusación penal contra el exgobernante por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
El video fue publicado por la cuenta oficial de Presidencia Cuba en Facebook.
Lo llamativo del contexto es que Díaz-Canel, pese a asistir al acto vestido con uniforme verde olivo de combate, no pronunció ningún discurso ante la multitud, rompiendo su patrón habitual en ese escenario.
El único dirigente que habló formalmente fue Gerardo Hernández, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, quien transmitió un escueto mensaje atribuido a Raúl Castro.
El propio homenajeado tampoco asistió al acto organizado en su nombre, lo que desató burlas en redes sociales. «¿Y el homenajeado no fue a su acto?», escribió una usuaria cubana. «¡Y Raúl en la cueva!», añadió otro internauta.
La rima que compara «Díaz-Canel» con «Fidel» es una expresión de la narrativa oficial de continuidad revolucionaria: el régimen busca legitimar al gobernante vinculándolo simbólicamente al fundador de la Revolución. El uso del uniforme verde olivo —cargado de simbolismo desde 1959— refuerza esa misma imagen.
Raúl Castro cumplirá 95 años el 3 de junio de 2026. El régimen que él y su hermano construyeron sigue empeñado en presentar a su pupilo como el heredero legítimo de un legado que, según la rima del viernes, hasta en el nombre lleva escrito su destino.
Preguntas Frecuentes sobre el Acto de Díaz-Canel en la Tribuna Antiimperialista
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Miguel Díaz-Canel no pronunció un discurso durante el acto en la Tribuna Antiimperialista?
Díaz-Canel rompió su patrón habitual de pronunciar discursos en actos políticos al no hablar en el evento convocado en respaldo a Raúl Castro. Su silencio fue notable dado que en eventos similares siempre ha tomado la palabra, lo que genera especulaciones sobre posibles razones estratégicas o internas que lo llevaron a mantenerse en silencio en esta ocasión.
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¿Cuál es el simbolismo del uniforme verde olivo que usó Díaz-Canel durante el acto?
El uniforme verde olivo es un símbolo histórico del poder revolucionario cubano. Desde 1959, este uniforme ha estado asociado a la figura de Fidel y Raúl Castro y representa la continuidad del régimen revolucionario. Al usarlo, Díaz-Canel busca proyectar una imagen de continuidad y lealtad al legado revolucionario de los Castro, especialmente en momentos de crisis o tensión política.
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¿Qué motivó el acto en respaldo a Raúl Castro en la Tribuna Antiimperialista?
El acto fue convocado en respuesta a la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro. Los cargos están relacionados con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, lo que ha generado una respuesta defensiva del régimen cubano para mostrar apoyo a Castro y reafirmar su liderazgo.
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¿Cómo ha reaccionado la población a la ausencia de Raúl Castro en el acto?
La ausencia de Raúl Castro en el acto ha desatado burlas y críticas en redes sociales. Usuarios han cuestionado el motivo de su ausencia en un evento organizado en su honor, lo que ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud y ha generado comentarios irónicos sobre la capacidad movilizadora del régimen.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.