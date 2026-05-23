"Es muy fácil defender el comunismo cubano desde tu comodidad capitalista": el mensaje a la izquierda argentina

La creadora de contenido argentina Luli Ofman desmontó, con sátira, la contradicción de quienes defienden el régimen cubano desde la comodidad de una democracia capitalista.

La joven, del segmento «Argentina Polenta» del canal TN (Todo Noticias), publicó el clip titulado «Cuba Libre» en su cuenta de Instagram y en pocas horas acumuló más de 277,000 reproducciones y 54,000 likes.

El video, de dos minutos y nueve segundos, está estructurado en dos partes que contrastan deliberadamente.

En la primera, Ofman interpreta a una militante de izquierda que defiende el comunismo cubano con un café de Starbucks en la mano, culpa al «bloqueo» de todos los males de la isla y llega a afirmar: «Pensándolo bien no está mal no tener 20 horas de luz por día. Te desprendes del capitalismo».

Cuando el personaje es interpelado sobre por qué no se va a vivir a Cuba, reacciona con evasivas.

En la segunda parte, Ofman abandona la parodia y habla directamente a cámara para enumerar la realidad cubana: más de 20 horas sin electricidad, comer un pan por día, el pollo que cuesta un salario entero, falta de agua, familias separadas y miedo a la represión.

«Sobrevivir es el mayor acto de resistencia y de rebeldía. Este es el sueño hecho realidad del paraíso comunista de las chilindrinas troscas», dice Ofman antes de lanzar la frase que concentra el mensaje central de la pieza.

«Es muy fácil militar el comunismo desde un país libre. Lo difícil es ser libre en un país comunista», sentencia.

Ofman apunta directamente a lo que llama «intelectualoides de teclado» que pretenden explicarles a los propios cubanos cómo viven en su país: «Los intelectualoides de teclado le quieren enseñar y discutir a los cubanos cómo se vive en Cuba. Lo mismo que con los venezolanos. Tienen una miopía selectiva con las dictaduras. No las ven o peor, no las quieren ver».

La creadora también desmonta el argumento de que Cuba es un país pobre por causas externas: «No es un país pobre, es un país empobrecido, lo saquearon, jerarcas comen langosta mientras el pueblo no tiene ni peces porque no pueden pescar». Y añade que «los hijos de los líderes viven como reyes en Europa pero el pueblo no tiene ni luz».

El video se produce mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis eléctricas en décadas, con déficits de generación que superaron los 1,981 MW en horario de máxima demanda. El régimen de Miguel Díaz-Canel sigue atribuyendo sistemáticamente estos problemas al embargo estadounidense, argumento que los propios cubanos han rechazado en múltiples ocasiones.

La contradicción que señala Ofman no es nueva. En abril de este año, una cubana residente en Tenerife se volvió viral por defender al régimen desde Europa, en un caso que también fue señalado como ejemplo del abismo entre el discurso y la realidad vivida en la isla.

Ofman, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, cierra el video con una advertencia que resuena en el contexto político latinoamericano actual: «El comunismo solo le sirve a quienes lo controlan».

Y concluye con una sentencia que resume 67 años de dictadura en la isla: «Una revolución que dio cadenas disfrazadas de libertad. Pero llegó la hora de liberarse porque a todo dictador le llega su 3 de enero. Patria, vida y libertad. Cuba libre».