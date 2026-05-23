Comando Sur sigue operando en el Caribe: ¿Mensaje a La Habana?

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El Comando Sur de Estados Unidos publicó este viernes una imagen de un helicóptero de ataque AH-1Z Viper de la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines despegando desde el buque anfibio USS Fort Lauderdale en el Mar Caribe, en el marco de la Operación Southern Spear, en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana.

La fotografía, tomada el 4 de mayo de 2026, fue difundida con un mensaje que reafirma que las fuerzas militares desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur «están apoyando la Operación Southern Spear, operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y la prioridad del presidente de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria».

Ese mismo 4 de mayo, el Comando Sur ejecutó un ataque cinético letal en el Caribe contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas, con un saldo de tres muertos.

La publicación llega en el pico de una escalada diplomática y militar sin precedentes en décadas.

El pasado lunes, Politico reveló que el Comando Sur había convocado una «serie de planificación» para posibles escenarios de contingencia militar contra Cuba, aunque aclaró que no existe una decisión tomada ni una acción inminente.

Un funcionario de la Casa Blanca citado por ese medio señaló que «el papel del Pentágono es darle al presidente la máxima capacidad de opciones».

El miércoles, el Miami Herald reportó que la administración Trump estaría «construyendo un caso» para una posible acción militar contra Cuba si la diplomacia y las sanciones no producen cambios.

El pasado miércoles también, el secretario de Estado Marco Rubio insinuó en Fox News que a Cuba «se le dará una oportunidad», pero expresó dudas de que el liderazgo del régimen pueda cambiar la trayectoria del país.

El jueves, el jefe del Comando Sur se reunió con el secretario de Defensa Pete Hegseth en plena escalada de tensiones, mientras Rusia acusaba a Estados Unidos de preparar una intervención militar y el canciller cubano Bruno Rodríguez acusaba a Rubio de instigar una agresión contra la isla.

El pasado miércoles, coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba, el Comando Sur anunció la llegada del grupo de combate del portaaviones USS Nimitz al Caribe en el marco del ejercicio Southern Seas 2026.

El despliegue del USS Fort Lauderdale y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines en el Caribe responde a un patrón sostenido desde agosto de 2025, cuando comenzó la presencia continuada de fuerzas anfibias en la región.

La Operación Southern Spear, lanzada formalmente entre septiembre y noviembre de 2025 con el objetivo declarado de «detectar, interrumpir y degradar redes criminales transnacionales e ilícitas marítimas», acumulaba al menos 190 muertos en decenas de ataques cinéticos para principios de mayo de 2026.

En paralelo, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla y firmado el 1 de mayo una orden ejecutiva que amplía restricciones en energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según reportes, esas medidas habrían reducido las importaciones energéticas cubanas entre 80% y 90%, contribuyendo a apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio cubano.

La publicación del Comando Sur este viernes —mostrando actividad del 4 de mayo— se produce en el momento de mayor presión acumulada sobre el régimen, lo que le otorga una dimensión de señalización estratégica que va más allá de su función operativa declarada contra el narcotráfico.