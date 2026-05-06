Actor Luis Alberto García sobre el régimen cubano: «Mi padre creyó, yo no tanto»

El actor Luis Alberto García: una voz de coherencia y dignidad en la sociedad cubana

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El actor cubano Luis Alberto García publicó esta martes en su perfil de Facebook una reflexión íntima y política sobre su relación con el régimen cubano, apropiándose de la canción «Yo no tanto como él», del trovador Pedro Luis Ferrer, y añadiendo un texto personal en el que honra a sus padres revolucionarios sin compartir su fe en el sistema.

García tomó la letra de Ferrer como propia y la extendió con una nota aclaratoria: «Donde dice mi padre, me vale también mi madre. La Pura y El Puro son El Puro y La Pura. No son culpables de haber creído. No hay más explicación».

La canción, una pieza irónica sobre el conflicto generacional en la Cuba posrevolucionaria, recorre la figura de un padre fidelista, comunista y cederista al que el narrador defiende con lealtad filial pese a no compartir sus convicciones: «Mi padre fue fidelista, / yo no tanto como él, / pero quien toque a mi padre / tiene que darme también».

Uno de los pasajes más directos de la letra apunta al corazón del sistema: «Detesto la burocracia / que convirtió la eficacia / en un montón de desgracias, / de vanas prohibiciones, / aumentaron los rencores / y mataron mil amores / ¿Qué ha pasado con la vida? / Tanta gente arrepentida».

Otra estrofa reconstruye la infancia del actor bajo la Revolución: «Mi padre en aquel enero / no me sacó del país, / me vistió de pionero / y me enseñó a combatir».

En su texto personal, García describió a sus padres ya fallecidos con ternura: «Ya mi viejo es polvo enamorado y mi vieja, una enamorada hecha polvo. Cada vez que puedo le pongo delante un plato de comida muy parecido al que ella me sirvió durante años, sin que mediara la puta política».

Luego trazó con una sola frase la distancia entre su formación y su conciencia: «Jamás me comí un arroz con ideología ni una fuente de consignas fritas».

El post cierra con una declaración de firmeza ante las críticas previsibles: «Vengan ahora todos los improperios. Las impurezas. No voy a contraatacar».

La publicación se suma a un patrón sostenido de pronunciamientos críticos del actor.

En enero de 2026, García cuestionó la frase oficial «dudar es traicionar», calificándola de «una de las sentencias más fascistas» y definiéndose como «militante de todas las dudas».

Ese mismo mes exigió explicaciones sobre la muerte de militares cubanos en Venezuela, señalando el «atronador silencio» del gobierno ante la pérdida de 32 soldados durante la captura de Nicolás Maduro.

En marzo de 2026, García describió la situación cubana como un «momento final» del modelo vigente, y criticó el silencio de la prensa oficial con la frase: «Pensé que al menos ayer, en el Día de la ¿Prensa?, la prensa no iba a estar tan prensada como de costumbre».

En febrero, García se pronunció contra la detención de personas por sus ideas con la frase «Es terrible apresar ideas», en un contexto de represión creciente en la isla.

La canción que García hizo suya es obra de Pedro Luis Ferrer, trovador nacido en Yaguajay, Sancti Spíritus, cuya obra ha sido censurada en Cuba por su contenido crítico y circula principalmente entre la diáspora y en conciertos internacionales.

La letra de la canción cierra con los versos que García también adoptó como propios: «No voy a pedir perdón / por la vida mía. / Yo soy lo que supe ser / ¡Y qué maravilla!»