Marco Rubio: «las riquezas de GAESA se utilizan para enriquecer a las élites de La Habana»

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado Marco Rubio emitió este jueves una declaración oficial en la que denunció que las riquezas acumuladas por GAESA no se destinan a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano, sino a «enriquecer a las élites de La Habana» y financiar campañas de espionaje y subversión, tras ordenar el arresto de una ciudadana cubana vinculada a la cúpula del conglomerado militar.

La declaración, publicada por el Departamento de Estado, se produjo luego de que Rubio ordenara la revocación de la residencia permanente de Adys Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA y general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Adys Lastres Morera fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, donde residía desde que obtuvo su residencia permanente el 13 de enero de 2023, y permanece bajo custodia federal.

Rubio describió a GAESA como un conglomerado financiero controlado por el ejército cubano que permite a «un pequeño círculo de élites del régimen saquear los recursos restantes de la isla», acumulando hasta 20,000 millones de dólares en fondos ilícitos en cuentas bancarias ocultas en el exterior.

El jefe de la diplomacia estadounidense fue directo al señalar el contraste entre esa riqueza y la realidad cotidiana de los cubanos: «Mientras los cubanos de a pie soportan apagones diarios y escasez grave de alimentos, combustible y medicamentos, las riquezas mal habidas de GAESA no se gastan en reparar la red eléctrica en colapso, abastecer las farmacias vacías ni alimentar a las familias hambrientas».

Rubio identificó a Ania Guillermina Lastres Morera como la ejecutiva de más alto rango de GAESA responsable de gestionar esos activos internacionales ilícitos, utilizados «no para mejorar la vida del pueblo cubano, sino para financiar los lujosos estilos de vida de los miembros de la familia Castro y otras élites del régimen, y para financiar operaciones de influencia en el exterior».

El arresto de Adys Lastres Morera se enmarca en una política más amplia de presión contra el régimen cubano que incluye sanciones y medidas migratorias contra familiares de élites del régimen que residían en territorio estadounidense.

El 7 de mayo, Washington había anunciado las primeras designaciones bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que incluyeron a GAESA, a Ania Guillermina Lastres Morera y a la empresa minera Moa Nickel S.A.

Las empresas e instituciones financieras extranjeras tienen plazo hasta el 5 de junio para cerrar operaciones con GAESA antes de exponerse a sanciones secundarias.

Rubio criticó con dureza a administraciones anteriores por haber permitido que familias de élites militares cubanas y terroristas iraníes «disfrutaran de estilos de vida lujosos en nuestro país financiados con dinero de sangre robado, mientras el pueblo que reprimen en casa sufre en circunstancias cada vez más desesperadas».

El secretario de Estado advirtió que esa era ha terminado: «Quiero ser muy claro: si amenazas la seguridad nacional de Estados Unidos, no habrá ningún lugar en esta tierra —y mucho menos en nuestro país— donde tú y tus cómplices puedan vivir lujosamente. Los encontraremos y los haremos responsables».

Rubio cerró su declaración con un mensaje directo a la cúpula del conglomerado: «A los miembros de GAESA y a la mafia comunista cubana, les enviamos un mensaje claro: se acabó la complacencia con el pasado. Devuelvan los fondos que han robado al pueblo cubano, implementen reformas para mejorar la vida de los cubanos de a pie y permitan que el pueblo cubano disfrute de la libertad, las oportunidades y la dignidad que tanto anhela y merece».