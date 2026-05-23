Funcionario cubano: EE.UU. actuó intencionalmente al permitir vuelos de Hermanos al Rescate pese a advertencias

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba afirmó esta semana que el gobierno de Estados Unidos no actuó por negligencia, sino de forma deliberada, al permitir los vuelos de Hermanos al Rescate que culminaron en el derribo del 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

Miguel Ángel Moreno Carpio, de la Dirección de Derecho Internacional de la Cancillería cubana, hizo estas declaraciones en la Mesa Redonda cubana, en el contexto de la acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de la administración Trump contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos, desclasificada el 20 de mayo en Miami.

«El gobierno de los Estados Unidos fue advertido en múltiples ocasiones por la parte cubana, pero también fue advertido por sus propias estructuras internas», afirmó Moreno Carpio.

El funcionario citó como evidencia central un documento desclasificado publicado recientemente por el National Security Archive de la Universidad George Washington, que incluye registros de la FAA y la Casa Blanca.

«Se estaba revelando en estos días un documento desclasificado que decía precisamente que ellos preveían que iban a ser derribados esos aviones por las continuas violaciones del espacio aéreo cubano. Así mismo fue. Se fue la alerta que le hicieron a la Casa Blanca. Y directamente se le hizo alerta al presidente de los Estados Unidos», señaló.

Entre los documentos desclasificados publicados el 19 de mayo figura un correo enviado la noche del 23 de febrero de 1996 por Richard Nuccio, funcionario de la Casa Blanca encargado de Cuba, a Sandy Berger, asesor de seguridad nacional, advirtiendo que José Basulto planeaba volar al día siguiente y que la tensión podía llevar a Cuba a «inclinar la balanza hacia un intento de derribar o forzar el aterrizaje del avión».

Nuccio intentó que la FAA bloqueara esos vuelos, pero la agencia se negó y solo accedió a advertir nuevamente a Basulto sobre el riesgo de violar el espacio aéreo cubano.

Un documento de agosto de 1995 de la propia administración Clinton consignaba como «gran temor» la posibilidad de que una aeronave de Hermanos al Rescate fuera derribada, y funcionarios del Departamento de Estado habían expresado que «algún día los cubanos van a derribar uno de esos aviones».

Para Moreno Carpio, estos antecedentes descartan que Washington pueda ampararse en el concepto de «debida diligencia», que implica imprudencia o negligencia.

«La debida diligencia roza la imprudencia, la negligencia. Aquí nos estamos refiriendo entonces a alguien que actúa intencionalmente porque su territorio permite que se use para eso. Y prepararon el terreno. Dijeron, es hora de que tengamos los patos en línea para cuando llegue la hora de justificar. Esa hora llegó a partir del 24 de febrero», declaró el funcionario.

El régimen cubano también argumenta que los vuelos tenían un objetivo político más amplio. «Lo que quisieron hacer aquel 24 de febrero de 1996 y en los reiterados vuelos anteriores a Cuba, era provocar un incidente que llevara a una escalada militar contra nuestro país, y después el presidente Clinton reconocería que le pusieron sobre la mesa dos opciones, o un ataque militar contra Cuba, o firmar la ley Helms-Burton», añadió Moreno Carpio.

La acusación federal contra Raúl Castro incluye cargos de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato por las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

La acusación fue devuelta por un gran jurado federal en Miami el 23 de abril de 2026 y podría acarrear cadena perpetua para el exdictador, de 94 años.

Cuba rechaza los cargos como «absolutamente fraudulentos e ilegítimos» y los califica de acto político, mientras el régimen ha convocado tribunas abiertas en todo el país desde este sábado hasta el 3 de junio, fecha en que Raúl Castro cumplirá 95 años.