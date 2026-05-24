Irán compara ofensiva de EE.UU. con el fracaso del Imperio Romano en Persia

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En medio de conversaciones y de un posible acuerdo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baqaei, comparó este sábado a Estados Unidos con el Imperio Romano y la ofensiva del presidente Donald Trump contra Irán con el fallido intento romano de conquistar Persia en el siglo III d.C., según informó Europa Press.

«Los romanos creían que Roma era el centro del mundo, pero los iraníes destrozaron esta ilusión», declaró Baqaei, en alusión a la campaña del emperador Filipo el Árabe contra el Imperio Sasánida, que concluyó en torno al año 244 d.C. con una paz negociada en términos favorables al rey persa Sapor I.

La referencia histórica remite al petroglifo de Naqsh-e Rustam, conocido como «El Triunfo de Sapor I sobre Valeriano y Filipo el Árabe», que Irán utiliza como símbolo de la resistencia persa frente a las potencias occidentales.

El mensaje implícito de Teherán es que, al igual que Roma tuvo que negociar en condiciones desfavorables con Persia, Washington se verá obligado a hacer lo mismo con la República Islámica.

La declaración se produce en plenas negociaciones entre ambos países, en un momento en que el propio Baqaei reconoció que la tendencia apunta hacia un acuerdo: «A lo largo de la última semana, la tendencia ha sido hacia una mayor alineación de posiciones», aunque advirtió que tomaría «tres o cuatro días» confirmar si se alcanzaría un pacto definitivo.

Irán también afirmó estar en la «etapa final» para cerrar un memorando de entendimiento de 14 puntos con EE.UU.

Horas después, Trump anunció desde el Despacho Oval que un acuerdo con Irán había sido «negociado en gran medida», pendiente de finalización, tras una llamada conjunta con líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin.

«Un acuerdo ha sido negociado en gran medida, sujeto a finalización entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los distintos países enumerados. Los aspectos y detalles finales del acuerdo están actualmente en discusión y serán anunciados en breve», escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El principal punto de desacuerdo sigue siendo la duración de la moratoria nuclear: EE.UU. exige 20 años de pausa en el enriquecimiento de uranio, mientras Irán ofrece entre cinco y 15 años.

Teherán reclama además 270,000 millones de dólares en reparaciones de guerra, en tanto Washington exige la entrega de los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido en poder iraní.

Las negociaciones han sido mediadas principalmente por Pakistán, cuyo Jefe del Estado Mayor, el mariscal Asim Munir, actuó como enlace directo entre Washington y Teherán, con el apoyo de Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Egipto.

El conflicto se desencadenó el 28 de febrero de 2026 con la Operación «Epic Fury», un ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra instalaciones militares y nucleares iraníes. En represalia, Irán bloqueó el Estrecho de Ormuz, disparando el precio del crudo por encima de los 120 dólares por barril.

Trump escaló la presión con una serie de ultimátums: el 17 de mayo amenazó con que «no quedaría nada» de Irán si no se llegaba a un acuerdo, y el 19 de mayo dio a Teherán un plazo de «dos o tres días» para aceptar un pacto nuclear.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el viernes que el alto el fuego «se mantiene por ahora», pero advirtió que las fuerzas estadounidenses están listas para reanudar operaciones en cualquier momento.