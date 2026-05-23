Trump dice que no se decide entre cerrar acuerdo o retomar ataque a Irán

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Donald Trump declaró este viernes, durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, Nueva York, que Irán «nunca tendrá un arma nuclear» y que el conflicto «se resolverá pronto», sin aclarar si optará por cerrar un acuerdo diplomático o retomar la ofensiva militar contra Teherán.

«Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto», afirmó el mandatario, según informó la agencia EFE.

Trump atribuyó ese resultado a la operación «Furia Épica», lanzada el 28 de febrero contra instalaciones militares y nucleares iraníes, y calificó a Irán como «el principal patrocinador del terrorismo».

«No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben», añadió.

La Casa Blanca no ha ofrecido detalles sobre el camino que seguirá, y el cambio de planes se produce mientras Washington y Teherán negocian, a través de mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

La semana ha estado marcada por una intensa presión diplomática. El pasado jueves, Trump suspendió temporalmente la operación «Project Freedom» en el estrecho de Ormuz tras reportar «gran progreso» en las conversaciones, según CBS News.

El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ese mismo día que el alto el fuego «se mantiene por ahora», pero advirtió que las fuerzas estadounidenses están listas para reanudar operaciones si no se alcanza un acuerdo.

El secretario de Estado Marco Rubio reconoció que las conversaciones indirectas mostraban «algún avance», aunque los puntos clave sobre el enriquecimiento de uranio seguían sin resolverse.

El núcleo del desacuerdo es la duración de la moratoria nuclear: Washington exige 20 años al enriquecimiento de uranio, mientras Irán ha ofrecido pausas de entre cinco y 15 años, y reclama además 270,000 millones de dólares en compensaciones de guerra.

La dinámica negociadora ha sido de presión máxima por parte de Trump. El pasado lunes calificó la respuesta iraní de «totalmente inaceptable» y declaró que buscaba una «victoria completa». El 17 de mayo amenazó con que «no quedará nada» de Irán si no pactaban, y el 19 de mayo dio a Teherán un ultimátum de «dos o tres días» para aceptar un acuerdo nuclear.

En paralelo al conflicto con Irán, Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y la imputación, esta misma semana, contra el expresidente Raúl Castro.

Irán, por su parte, ha señalado que un acuerdo con Estados Unidos «no está cerca», a pesar del incremento de la actividad diplomática de las últimas semanas.