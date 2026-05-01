Embarazadas y carro de caballos con «escena» de maternidad desfilando en Palma Soriano: ¿En serio?

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Un carro de caballos decorado con globos, hojas naturales y banderas cubanas, con una mujer recostada sobre una plataforma verde mientras personal con ropa quirúrgica la «atiende»: esa fue la estampa que el régimen ofreció este viernes en el desfile del Primero de Mayo en Palma Soriano, Santiago de Cuba, como representación de los «logros» de la maternidad en la Isla.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada y desataron decenas de comentarios irónicos e indignados.

El desfile santiaguero, presidido por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, se realizó, como en todo el país, bajo el lema «La Patria se defiende», y fue dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro. El bloque del MINSAP abrió la marcha como reconocimiento a su «labor».

La reacción en redes no se hizo esperar. «Que payasada por Dios», escribió un internauta. «Vergüenza ajena es lo que dan, a quién se le ocurren estas cosas...», añadió otro. Un tercero resumió el sentir colectivo: «Ya no puedo con estas ridiculeces, el mundo avanzando y nosotros ridiculizándonos ante el mundo y como si fuera poco lo ponemos en las redes como algo glorioso, sin palabras».

Los comentarios más ácidos no tardaron. «Eso se llama aguante creativo», ironizó un usuario. «Son los logros», sentenció otro con tres palabras. Alguien más apuntó con resignación: «Quedan 70 años más de revolución». Y no faltó la advertencia: «El problema es que no estamos lejos de la realidad, este es el tráiler de una película que vamos a ver si de verdad no pasa nada en este país, qué vergüenza»...

Una internauta que vivió la maternidad en Palma Soriano fue más directa: «Ay, Dios mío, hasta cuándo es esto. Orgullosos de qué. Aquí todo el mundo sabe que ahora un embarazo en Cuba no es nada bueno».

El contraste entre la puesta en escena y la realidad no podría ser más brutal. Apenas dos días antes del desfile, se denunciaban las condiciones del Hospital Materno de Camagüey, donde embarazadas esperan parir en pasillos sin ventilación ni higiene, sobre colchonetas deterioradas. El Hospital Lenin de Holguín opera con equipos quirúrgicos soviéticos de 60 años, déficit de oxígeno y plagas de chinches y cucarachas.

La mortalidad infantil en La Habana alcanzó 14 por cada 1,000 nacidos vivos en 2026, la más alta en dos décadas, cifra admitida por las propias autoridades. Más de 32,800 embarazadas enfrentan riesgo por el déficit de combustible que afecta los generadores hospitalarios durante los partos.

No es la primera vez que el régimen recurre a esta «creatividad». En mayo de 2022, en Majagua, Ciego de Ávila, embarazadas desfilaron en un carretón de caballos con el cartel «Vamos por más». En 2018, en Placetas, Villa Clara, carretas de caballos fueron presentadas como ambulancias durante el mismo desfile. Palma Soriano 2026 no es una anomalía: es un patrón.

Cuba registró apenas 71,358 nacimientos en 2024, mínimo histórico en 65 años, con una tasa de fecundidad de 1,5 hijos por mujer. Mientras el colapso sanitario avanza sin freno y los hospitales maternos se deterioran, el régimen monta una escena de maternidad feliz sobre ruedas de madera con globos y palmas. «Cada año se superan», escribió un cubano. Difícil llevarle la contraria.