Marco Rubio convierte su gira por India en un momento romántico con su esposa frente al Taj Mahal

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó este lunes el Taj Mahal en Agra, India, acompañado de su esposa Jeanette Dousdebes Rubio, en una parada cultural y personal dentro de su primera gira oficial al país asiático como jefe de la diplomacia estadounidense.

La visita fue documentada por el embajador estadounidense en India, Sergio Gor, quien publicó en X una fotografía del grupo frente al monumento con el mensaje: «Qué maravilloso volver al icónico Taj Mahal con el secretario Rubio, Jeanette y Robert Gabriel. Un símbolo impresionante del extraordinario patrimonio y artesanía de India».

Las imágenes muestran a la pareja posando en el banco de mármol frente al estanque reflectante —conocido como Hauz-i-Kausar—, el punto fotográfico más reconocido del complejo. Rubio vestía traje azul marino con un pin de la bandera estadounidense en la solapa; Jeanette lucía un vestido azul celeste.

Visitar el Taj Mahal en pareja tiene una connotación especialmente simbólica. El monumento fue construido precisamente como un acto de amor eterno. El emperador mogol Shah Jahan lo mandó erigir entre 1631 y 1653 en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal, fallecida durante el parto de su decimocuarto hijo.

La UNESCO declaró el Taj Mahal Patrimonio de la Humanidad en 1983, describiéndolo como «la joya del arte musulmán en India».

Su construcción involucró a más de 20.000 trabajadores y artesanos, y combina influencias de la arquitectura islámica, persa e india. Es considerado uno de los monumentos más visitados y fotografiados del planeta.

Que Rubio haya elegido este símbolo del amor conyugal para compartirlo con Jeanette —con quien está casado desde 1998 y con quien tiene cuatro hijos— añade una dimensión personal y romántica a un viaje de naturaleza esencialmente diplomática.

Jeanette Dousdebes, hija de inmigrantes colombianos nacida en Miami, ha acompañado al secretario de Estado desde el primer día de la gira, que arrancó el pasado sábado en Calcuta con una visita cargada de simbolismo a la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad, donde Rubio rindió homenaje al legado de la Madre Teresa.

La gira también incluyó una reunión con el primer ministro Narendra Modi, quien reafirmó la asociación estratégica entre ambos países.

«India y Estados Unidos continuarán trabajando estrechamente para el bien global», señaló Modi. Rubio le transmitió además una invitación del presidente Donald Trump para visitar la Casa Blanca.

La parada en Agra representa el componente cultural del recorrido antes de los compromisos diplomáticos finales en Nueva Delhi, donde este martes se celebra la reunión de cancilleres del Quad —el foro estratégico que agrupa a India, Estados Unidos, Australia y Japón—, el punto culminante de la visita oficial.