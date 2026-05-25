"No son reparaciones mal ejecutadas", dice directivo tras tercera avería en un mes de la Guiteras

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, salió del Sistema Eléctrico Nacional por tercera vez en mayo a las 4:12 de la madrugada de este domingo, cuando un salidero en la caldera obligó a detener la unidad que en ese momento generaba 200 megavatios.

El director general de la planta, Román Pérez Castañeda, dio la cara a las críticas sobre la calidad de las reparaciones previas y negó que la recurrencia de fallos se deba a trabajos mal ejecutados.

«Desafortunadamente hemos tenido varias salidas poco distantes en el tiempo en las últimas semanas, pero es preciso enfatizar que no se debe ello a trabajos de reparación mal ejecutados, la Guiteras retorna al SEN solo cuando las pruebas establecidas apuntan los resultados indicados, y las averías han sido en localizaciones distintas», declaró el directivo a la Agencia Cubana de Noticias.

En declaraciones al Periódico Girón, Pérez Castañeda precisó la naturaleza de la avería: «Tuvimos fuga de agua. Todavía no hemos podido entrar a revisar. Nos encontramos en este momento realizando un enfriamiento asistido, usando ventiladores, lo que nos permitiría acceder a la caldera en un rango de 30-36 horas. En la salida anterior el enfriamiento ocurrió de forma natural, demorando unas 12 horas más».

Una vez completado el enfriamiento, los técnicos deberán localizar con precisión el punto de la avería, diseñar el plan de reparación y ejecutar pruebas radiográficas e hidráulicas antes de intentar el arranque.

Captura de Facebook/Periódico Girón.

Se trata de la tercera salida de la Guiteras en el mes de mayo. La primera ocurrió el 5 de mayo, con una pérdida de aproximadamente 140 megavatios. La segunda fue el 14 de mayo, cuando un salidero en la caldera provocó un déficit récord de 2,174 megavatios y un colapso parcial del sistema desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

Tras esa segunda avería, la planta fue sincronizada nuevamente al sistema el 18 de mayo a las 11:06 de la noche, después de cuatro días de reparaciones que incluyeron un tubo fallado en el recalentador de alta temperatura, dos tubos fallados en el economizador y problemas de hermeticidad en el piso del horno.

Apenas seis días después de esa reincorporación, la planta volvió a fallar.

La planta lleva más de 36 años operando desde su inauguración en 1988 y su último mantenimiento capital habría sido en 2010, lo que explica la recurrencia de los fallos en la caldera y sus componentes. Fuentes técnicas señalan que ese mantenimiento integral requeriría al menos 180 días de parada, algo que las propias autoridades reconocen que «la situación del país todavía no permite».

La nueva avería agrava una crisis eléctrica que ya era crítica. El sábado el déficit rozó los 2,000 megavatios, con una disponibilidad de solo 1,310 megavatios frente a una demanda de 3,200. Para este domingo, la Unión Eléctrica proyectó un déficit de 1,960 megavatios en el horario pico.

«Luego de entrar a la caldera e inspeccionar es que se podrá detectar el lugar de la avería, diseñar el plan de reparación, reparar y lo último será comprobar que se solucionó la afectación», concluyó Pérez Castañeda, sin ofrecer una fecha estimada de regreso al sistema.