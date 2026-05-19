Solo tienen luz los hoteles de lujo: impactante video sobre apagón en La Habana

Una fotografía de La Habana prácticamente a oscuras al anochecer, tomada desde una posición elevada cerca del Malecón, se viralizó este martes tras ser publicada por Juan Pablo Carreira —conocido en redes sociales como «Juan Doe»—, funcionario de comunicación del gobierno argentino de Javier Milei, en su cuenta de X.

Carreira acompañó la imagen con el texto: «Cuba totalmente a oscuras. Solamente tienen luz los edificios de gobierno y los hoteles de lujo que administra la familia Castro. Tanto se habla de late stage capitalismo. Acá, señoras y señores, tienen late stage communism».

La fotografía muestra edificios de estilo colonial y art déco con fachadas deterioradas, el mar al fondo y apenas algunos puntos de luz artificial visibles en toda la ciudad, en un contraste que resume la realidad energética que vive la isla.

El post se produce en el peor momento energético de Cuba en lo que va de 2026. El 14 de mayo, la Unión Eléctrica reportó un déficit de 2.113 MW, con solo 1.230 MW disponibles frente a una demanda de 3.250 MW, agravado por la salida del sistema de la termoeléctrica Antonio Guiteras por un salidero en caldera.

Dos días después, el 16 de mayo, la afectación máxima llegó a 2.041 MW, dejando al 51% del país sin electricidad de forma simultánea. En Songo-La Maya, Santiago de Cuba, se reportaron más de 50 horas consecutivas sin electricidad.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió apagones de 20 a 22 horas diarias en algunos circuitos de La Habana y calificó la situación como un «caso especial».

El contraste entre la oscuridad que padece la población y la iluminación garantizada a los hoteles turísticos es un fenómeno documentado y reconocido por el propio régimen. En enero de 2026, La Habana estuvo más de seis horas completamente a oscuras mientras los hoteles turísticos seguían iluminados. En febrero, se documentaron hoteles con electricidad y cenas especiales mientras el resto del país sufría cortes masivos.

El propio gobierno cubano justifica esta asimetría de forma oficial. En febrero de 2026, la Oficina de Turismo de Cuba en Londres garantizó autonomía energética hotelera mediante «sistemas de alimentación independientes y generadores de respaldo», asegurando que los combustibles necesarios «han sido debidamente asegurados» y que las operaciones turísticas se desarrollan «con normalidad».

La crisis tiene raíces estructurales. Desde diciembre de 2025, Cuba dejó de recibir petróleo venezolano, según reconoció el propio Díaz-Canel en un discurso televisado. Cuba acumula al menos siete colapsos totales del sistema eléctrico en 18 meses, incluido un apagón nacional el 16 de marzo de 2026.

El investigador cubano-estadounidense Jorge Piñón advirtió que recomponer el sistema eléctrico requeriría entre tres y cinco años y una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para una economía en colapso tras 67 años de dictadura comunista.