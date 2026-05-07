"Preocúpense por Cuba": Lluvia de críticas a Cubadebate por hablar de la deuda de EE.UU.

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Cubadebate, vocero digital del régimen cubano, publicó en Facebook una nota sobre la deuda pública de Estados Unidos y desató una avalancha de críticas de internautas cubanos que, en menos de 20 horas, dejaron más de mil comentarios reclamando al medio estatal que se preocupara por la crisis en la Isla.
La publicación destaca que la deuda estadounidense superó por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial el tamaño de su economía: 31,27 billones de dólares al 31 de marzo frente a un PIB de 31,22 billones, lo que equivale al 100,2 % del producto interno bruto según datos del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB).
La respuesta de los cubanos fue inmediata y contundente. "¿Y la de ustedes?", preguntó uno de los primeros comentaristas. "¿Y la deuda cubana con el mundo no supera el PIB de Cuba?", añadió otro. "Pon la de Cuba para comparar", exigió un tercero.
La indignación no se limitó a señalar la contradicción: reflejó la desesperación de una población que atraviesa la peor crisis económica en décadas. "¿A qué cubano le importa la deuda de Estados Unidos cuando aquí mucha gente se acuesta sin comer?", escribió un internauta. "Preocúpense por nosotros, que estamos sobreviviendo", reclamó otro.
Varias críticas apuntaron a la diferencia fundamental entre ambas situaciones. "Estados Unidos tiene deuda, pero paga. Cuba no paga y por eso nadie le da crédito", resumió un usuario.
"Por lo menos en EE.UU. hay comida y no se va la corriente", agregó otro, en referencia a los apagones de hasta 25 horas seguidas que sufre la Isla y a la encuesta que reveló que uno de cada tres familias pasa hambre en Cuba.
El sarcasmo también tuvo su lugar. "Cubadebate debería llamarse USAdebate", escribió un internauta. "Dan risa, preocupados por la economía de la primera potencia mundial y la de Cuba en modo Titanic", ironizó otro. "Esto es una burla", sentenció un tercero.
Las opiniones exigieron transparencia sobre la deuda cubana, que según estimaciones independientes representa aproximadamente el 108,8 % del PIB, con impagos crónicos al Club de París desde 2019.
"Que pongan también la deuda de Cuba con Brasil, Rusia, China y el Club de París", pidió un usuario. "Ustedes hablan de deudas cuando Cuba le debe a medio mundo", señaló otro.
El régimen acumula además una deuda de 1,500 millones de dólares con México y más de 3,000 millones con Argentina, además de obligaciones pendientes con España, Brasil, Rusia y China. El acuerdo de reestructuración firmado con el Club de París en enero de 2025 cubre apenas el 16,2 % de la deuda total estimada.
El episodio ilustra el patrón recurrente de Cubadebate: publicar contenido crítico hacia Estados Unidos mientras silencia la crisis interna. No es la primera vez que el medio estatal culpa al embargo por el hambre en Cuba y desata una reacción similar entre los internautas.
"Y la deuda moral de los dirigentes cubanos con el pueblo, ¿quién habla de ella?", fue uno de los comentarios que mejor resumió el sentir general.
Preguntas frecuentes sobre la situación económica y social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Cubadebate recibió críticas por hablar de la deuda de EE.UU.?
Cubadebate fue criticado por enfocarse en la deuda de Estados Unidos en lugar de abordar la crisis interna en Cuba, lo que provocó la indignación de los internautas que señalaron la grave situación económica y social de la isla. Muchos usuarios consideraron que el medio oficialista debería prestar más atención a los problemas locales, como la escasez de alimentos y los apagones, en lugar de comentar sobre asuntos externos.
¿Cuál es la situación de la deuda de Cuba en comparación con su PIB?
La deuda de Cuba se estima en aproximadamente el 108,8% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja una situación económica crítica. El país ha incurrido en impagos crónicos al Club de París desde 2019, y acumula deudas significativas con varios países, incluyendo México, Argentina, España, Brasil, Rusia y China.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la cobertura de Cubadebate sobre problemas internacionales?
La población cubana ha reaccionado con críticas y sarcasmo hacia Cubadebate cada vez que el medio oficialista publica contenido sobre problemas internacionales, mientras ignora o minimiza la crisis interna. Los cubanos expresan frustración por la falta de atención a sus problemas, como la escasez de alimentos, los apagones y la inflación.
¿Qué opinan los cubanos sobre la justificación del embargo como causa de sus problemas económicos?
Muchos cubanos consideran que culpar al embargo estadounidense no justifica completamente los problemas económicos del país. Señalan la ineficiencia, la corrupción y la falta de reformas internas como factores significativos que contribuyen a la crisis persistente, y critican al gobierno por no abordar estos problemas de manera efectiva.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.