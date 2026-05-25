La Guiteras podría volver en 48 horas tras nueva avería que agravó los apagones en Cuba

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Este lunes comenzaron las labores de inspección en la caldera de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, luego de que el enfriamiento forzado del equipo redujera a 30 horas el tiempo necesario para poder acceder a ella, según informó el periodista José Miguel Solís en su cuenta de Facebook.

Las pruebas neumáticas e hidráulicas que se realizan este lunes buscan determinar el alcance de la avería que sacó a la planta del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el pasado domingo a las 4:12 am, cuando se detectó un poro en el economizador.

Especialistas consultados se inclinan por la posibilidad de fallas en el alimentador, aunque el resultado definitivo se esperaba conocer en el transcurso de la jornada.

"De no ser de significación la avería en la caldera de la Guiteras, el bloque pudiese intentar la sincronización en el transcurso de las próximas 48 horas", precisó Solís.

Esta es la sexta salida en el año del bloque matancero, en un contexto agravado por la falta de combustibles para la generación distribuida. Las interrupciones han superado las 50 horas, el déficit provincial se acercó a los 200 megavatios y el 76 % de los circuitos de Matanzas se han mantenido sin energía.

El impacto a nivel nacional es igualmente devastador.

La Unión Eléctrica pronosticó para el horario pico nocturno de este lunes una afectación de 2,147 MW, con una disponibilidad de apenas 1,133 MW frente a una demanda estimada de 3,250 MW.

El domingo, la máxima afectación fue de 2,050 MW a las 9:30 de la noche, con cortes que se mantuvieron durante las 24 horas. En La Habana, el servicio se interrumpió durante 23 horas y 11 minutos.

La Guiteras acumula al menos nueve o diez averías en lo que va de 2026.

Solo en mayo, la planta salió del sistema el día cinco por sobreconsumo de agua en la caldera, el 14 provocó un déficit récord de 2,174 MW que dejó sin luz desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, y apenas seis días después de ser sincronizada al sistema el 18 de mayo, volvió a fallar.

El directivo de la planta, Román Pérez Castañeda, negó que las fallas recurrentes se deban a reparaciones mal ejecutadas, y alegó que los fallos han ocurrido en localizaciones distintas y que la planta solo regresa al sistema cuando las pruebas técnicas arrojan resultados correctos.

Sin embargo, la cadencia de averías al menos nueve en cinco meses, contradice cualquier narrativa de gestión técnica competente.

La realidad es que la Guiteras, inaugurada en 1988, lleva más de 36 años operando sin un mantenimiento capital. La capacidad disponible de las grandes plantas térmicas del país cayó de 2,548 MW en 2022 a 1,993 MW en 2024, una reducción del 22 %.

Desde diciembre de 2025, solo habría llegado un barco de combustible cuando el sistema requiere ocho al mes.

Mientras los barrios populares permanecen a oscuras casi todo el día, hoteles de lujo e instalaciones gubernamentales mantienen electricidad propia mediante generadores de respaldo, una desigualdad que ha generado indignación creciente entre la población.

Un estudio publicado este lunes reveló que los apagones se asocian con niveles extremadamente severos de depresión, ansiedad y estrés en los cubanos.

Solís, quien lleva 54 horas sin electricidad mientras cubre la crisis, cerró su reporte con una advertencia: "Ah, no la tomen con el mensajero que ha totalizado 54 horas en off".