Comienza el sueño mundialista: Así quedaron los grupos del Mundial 2026

El camino hacia el Mundial de 2026 quedó marcado este viernes tras el sorteo de la fase de grupos, celebrado en el Kennedy Center de Washington D. C., que repartió a las 48 selecciones del torneo en 12 grupos para la primera ronda de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio de 2026.

La principal novedad del certamen es su formato ampliado a 48 equipos, un cambio que alarga la competición y agrega una ronda extra de eliminación directa: los dieciseisavos de final, antes de los octavos.

De los 48 participantes, 42 ya están clasificados, mientras que los seis cupos restantes se definirán en marzo de 2026 mediante un repechaje internacional y un repechaje de la UEFA.

En el plano organizativo, el calendario ya tiene fechas clave: el partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la final está prevista para el domingo 19 de julio en Nueva York y el partido por el tercer puesto para el 18 de julio en Miami.

México, que figura como cabeza de serie por su condición de anfitrión y aparece en el texto con su posición 15 del ranking FIFA, quedó ubicado en el Grupo A, donde debutará frente a Sudáfrica y compartirá zona con República de Corea y un rival por definir que saldrá de la repesca UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia).

Este grupo jugará del 11 al 24 de junio y se repartirá entre el Azteca (CDMX), Akron (Guadalajara), BBVA (Monterrey) y Mercedes-Benz (Atlanta).

Canadá, el otro anfitrión norteamericano, lidera el Grupo B junto a Qatar y Suiza, además de un equipo aún por definirse proveniente de la repesca UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina).

Esta zona se disputará del 12 al 24 de junio en sedes como BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver), Levi’s Stadium (San Francisco), SoFi Stadium (Los Ángeles) y Lumen Field (Seattle).

En el resto del cuadro, el sorteo dejó agrupaciones con cruces llamativos desde la fase inicial.

El Grupo C quedó con Brasil, Marruecos, Haití y Escocia; el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay, Australia y un clasificado de la repesca UEFA C (Türkiye, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo).

En el Grupo E aparecen Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. El Grupo F reúne a Países Bajos, Japón, Túnez y un equipo por definir de la repesca UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Más adelante en el cuadro, el Grupo G quedó con Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda; el Grupo H con España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay; el Grupo I con Francia, Senegal, Noruega y un clasificado del repechaje internacional 2 (Bolivia, Surinam o Iraq).

El Grupo J quedó integrado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania. En el Grupo K se emparejaron Portugal, Uzbekistán y Colombia, más un equipo procedente del repechaje internacional 1 (Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia). Por último, el Grupo L reunió a Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

La organización del Mundial también estará marcada por una dinámica “regionalizada” para reducir viajes y traslados largos, debido al tamaño del torneo y a los tres países anfitriones.

Según la información publicada, varias ciudades y estadios para algunos grupos quedarán por confirmarse con una actualización del calendario programada para el sábado 6 de diciembre.