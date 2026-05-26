"Antes se vivía sin electricidad": Madre cubana recibe críticas por mostrar cómo sobrevive su familia con tres horas de corriente al día

Una madre cubana identificada como Aly Noriega describió cómo su familia sobrevive con apenas tres horas diarias de electricidad, tiempo en el que debe lavar, cocinar, cargar el teléfono y ayudar a sus hijos con las tareas escolares.

Su video en Instagram fue una respuesta directa a críticas que Noriega recibió en una publicación anterior, donde algunos usuarios le dijeron que «en el tiempo de antes se vivía sin electricidad, que me aguantara», y otros la llamaron «irresponsable por tener hijos» en esas condiciones.

«Vivo en Cuba y tenemos tres horas de corriente para hacerlo todo. Solo tres horas para lavar, cocinar, cargar el teléfono y hacer las tareas. Tres horas para hacer en un día lo que el resto del mundo hace con tiempo de sobra. Así llevamos días, semanas, meses», dijo Noriega en el video.

Lejos de aceptar la etiqueta de irresponsable, la madre cubana la rechazó con firmeza: «¿Irresponsable, por amar a mis hijos en medio de todo esto, por no rendirme, por seguir buscando la manera de darle de comer, de abrazarlos, de sacarlos adelante con lo que hay?».

Noriega también dejó claro el significado de lo que hace cada día. «Esto no es quejarse, esto es sobrevivir y hacerlo todos los días con dignidad, con amor, con lo poco que tenemos».

La reacción de la audiencia fue mayoritariamente de apoyo. El comentario más valorado pedía evitar las críticas y llamaba a dar aliento a los cubanos que están en la isla sufriendo una crisis sin precedentes desde hace años.

«En serio, ahórrense los comentarios desagradables. Ya suficiente tiene ella con su día a día como para venir a tirar malas cosas. Bendíganla con una palabra, demos aliento y los que puedan donen, envíen ayuda a los cubanos».

Otros usuarios también salieron en defensa de Noriega. «A la gente frustrada le encanta criticar, no hagas caso», escribió otro seguidor. «Eres valiente, y quien te critica debería ponerse en tu lugar», añadió otro.

El video de Noriega se enmarca en la crisis eléctrica más severa que ha vivido Cuba. El patrón que describe no es aislado. Muchas madres cubanas despiertan de madrugada para lavar y cocinar cuando regresa la corriente. Esto se ha convertido en una imagen recurrente en las redes sociales durante 2025 y 2026.

El propio ministro de Energía reconoció públicamente el malestar ciudadano ante la magnitud de los apagones, mientras el gobierno admitió que el país pasó cuatro meses consecutivos sin recibir combustible del exterior.

Noriega cerró su video con un mensaje de solidaridad hacia otras mujeres en su misma situación.

«Sé que no estoy sola, porque aquí hay muchas madres que cada día se levantan y hacen exactamente lo mismo que yo, con el mismo cansancio, con el mismo amor y con las mismas ganas de darle lo mejor a sus hijos».