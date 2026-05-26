Cubano que vivía en Canadá es arrestado tras reingresar ilegalmente a EE.UU.

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La Patrulla Fronteriza del Sector Swanton arrestó el 24 de abril a Yasser Rivera-Reyes, ciudadano cubano de 42 años con vínculos en Miami, después de que cruzara ilegalmente la frontera desde Canadá hacia Derby, Vermont, pese a tener una orden de deportación vigente desde 2017.

El caso fue anunciado este martes por el agente jefe Robert Garcia, quien confirmó que la Fiscalía Federal del Distrito de Vermont ya obtuvo una acusación formal por reingreso ilegal tras deportación.

Según los registros judiciales federales, los agentes recibieron alertas alrededor de las 10 de la noche de un posible cruce ilegal en el área de un carril bici en Derby, Vermont.

Al responder a la alerta, los agentes encontraron a Rivera-Reyes vistiendo ropa y cargando una mochila similares a las imágenes captadas por cámaras cerca de la frontera.

Un gran jurado federal formalizó la acusación el 7 de mayo, y Rivera-Reyes se declaró no culpable ante el magistrado federal Kevin J. Doyle, quien ordenó su detención preventiva en espera del juicio.

La orden de deportación de Rivera-Reyes data de 2017, cuando era recluso en el sistema federal de prisiones de Estados Unidos, lo que indica que fue deportado tras cumplir condena por un delito federal previo.

Entre sus pertenencias, los agentes hallaron evidencias de que había establecido residencia en Canadá, como una licencia de conducir de Quebec emitida en septiembre de 2025, una tarjeta de débito de un banco canadiense, un certificado de membresía de un sindicato canadiense y recibos de abril de 2026 de un negocio en Charlemagne, Quebec.

El caso resulta inusual porque el acusado aparentemente había construido una vida documentada en la provincia de Quebec antes de intentar cruzar ilegalmente de regreso a territorio estadounidense.

El fiscal del caso es el asistente especial del fiscal federal Craig Nolan, y Rivera-Reyes está representado por la Oficina del Defensor Público Federal.

Si es declarado culpable, enfrenta hasta dos años de prisión federal.

El caso se enmarca en la Operación Recuperar América, iniciativa nacional del Departamento de Justicia lanzada en marzo de 2025 para perseguir la inmigración ilegal, desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades del crimen violento.

El Sector Swanton, que cubre Vermont, New Hampshire y parte del este de Nueva York con 295 millas de frontera canadiense, ha sido históricamente el sector más activo en la frontera norte.

Derby Line, donde ocurrió el arresto, es una zona de geografía porosa que comparte espacio urbano con Stanstead, Quebec, lo que complica la vigilancia fronteriza.

Los cubanos representan un flujo menor pero constante en esa frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró 47 cubanos en febrero de 2024 y 31 en mayo de ese mismo año, cifras que cayeron a 10 en marzo de 2025 y 15 en julio de 2025.