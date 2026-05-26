Analista de EE.UU. sobre Cuba: «El desastre requiere mucho más que 100 millones de dólares»

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El analista geopolítico George Friedman, fundador de Geopolitical Futures, publicó este martes un análisis en el que cuestiona la efectividad de la oferta de ayuda estadounidense a Cuba y advierte que la magnitud del desastre en la isla supera con creces los 100 millones de dólares que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a La Habana.

«Dado el carácter de Cuba, me cuesta creer que este dinero llegaría al pueblo cubano, y además, el desastre en que se ha convertido Cuba requeriría más de 100 millones de dólares para arreglarlo», escribió Friedman desde su cuenta en X.

El analista se refería a la visita que John Ratcliffe, director de la CIA, realizó a La Habana el 14 de mayo, en la que llevó un mensaje de Trump y una oferta de ayuda humanitaria condicionada a reformas y canalizada a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes.

Friedman señaló la inusual naturaleza de esa gestión: «Por qué lo enviaron a él en lugar de a un diplomático, eres libre de imaginarlo. No lo sé».

Sobre las causas de la crisis, el analista fue directo: «Estados Unidos siempre ha tratado a Cuba como un problema, y este trato ha sido frecuentemente despiadado, pero en este caso, la crisis es en gran medida resultado de las propias acciones internas de Cuba a lo largo de los años».

Aunque reconoció que el embargo de EE.UU. y la reducción de envíos de petróleo desde Venezuela y México han agravado la situación, Friedman subrayó que la responsabilidad principal recae en el propio régimen.

El analista también recordó el vínculo estratégico que durante décadas sostuvo al gobierno cubano: la relación con Venezuela, articulada desde los años 2000 como un intercambio de petróleo por apoyo político, médico y de inteligencia.

Ese eje se rompió de forma abrupta. «Hay que recordar que cuando Estados Unidos llevó a cabo su extracción quirúrgica del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa de Caracas en enero de 2026, estaban siendo custodiados por tropas cubanas», escribió Friedman.

En esa operación murieron 32 escoltas cubanos, pérdidas que el propio Díaz-Canel reconoció públicamente y que motivaron un decreto de duelo nacional.

Tras la caída de Maduro, el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba —estimado en hasta 70,000 barriles diarios en su pico— se interrumpió drásticamente, agravando una crisis energética que ya era de proporciones históricas.

En mayo de 2026, la Unión Nacional Eléctrica reportaba déficits de generación de hasta 1,440 MW, con apagones que en 2025 superaron las 20 horas diarias en algunas zonas.

La ONU advirtió en abril sobre un posible «colapso humanitario»: el sistema eléctrico nacional se desconectó tres veces en un mes, había un atraso de más de 96,000 cirugías y alrededor de un millón de personas dependían del transporte de agua en camiones.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó en 2025 que la pobreza extrema afectaba al 89% de la población cubana y que el 70% había saltado comidas por falta de recursos.

Tras la visita de Ratcliffe, Trump declaró que Cuba tendría que ser quien diera el primer paso: «Van a tener que venir a nosotros», afirmó el presidente estadounidense, mientras Washington condicionaba cualquier diálogo a cambios fundamentales en el sistema de gobierno de la isla.

El canciller cubano Bruno Rodríguez, que inicialmente calificó la oferta de los 100 millones de «fábula», terminó diciendo que Cuba estaba «dispuesta a escuchar» sus características.