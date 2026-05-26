Dos casos sacuden a cubanos en Chiapas: Uno apareció golpeado y otro arrestado por ataque con arma blanca

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Dos incidentes separados que involucran a ciudadanos cubanos ocurrieron en días recientes en el municipio de Palenque, Chiapas, México: uno fue hallado golpeado y abandonado en un camino rural, mientras que otro fue detenido por atacar con arma blanca al dueño de un restaurante de mariscos.
El primer caso fue reportado por Diario de Chiapas y se trata de Erick Dallan López Azan, de 30 años, quien fue localizado lesionado sobre el camino de terracería que conduce al ejido El Porvenir, a un kilómetro de la entrada a dicho ejido.
La víctima presentaba diversas laceraciones, golpes en diferentes partes del cuerpo y deformidad en los dedos de la mano izquierda.
Paramédicos de Protección Civil le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron al Hospital General de Palenque para recibir atención médica especializada.
Las autoridades investigan el hecho como un presunto asalto, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles responsables.
El segundo incidente ocurrió el lunes 18 de mayo en el Restaurante de Mariscos «Vay Ven», ubicado a un costado del estacionamiento de la tienda Chedraui, en la zona norponiente de Palenque.
Según medios locales, el dueño del establecimiento recibió cerca de 15 puñaladas por parte de un hombre de presunto origen cubano, identificado extraoficialmente como «Alfredo N».
Vecinos que escucharon los gritos alertaron a los servicios de emergencia, y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron al lesionado al Hospital General de Palenque, donde su estado fue reportado como grave.
La Policía Municipal detuvo al agresor en el lugar y lo puso a disposición del Ministerio Público «por lesiones y lo que resulte», según informó la página Noticieros Palenque News Mx.
El detenido alegó que «estaba retenido por la víctima y que él solo se defendió, causándole varias heridas», de acuerdo con versiones recogidas por los medios locales.
Otras fuentes señalaron que la riña habría sido motivada por «temas sentimentales con una ex trabajadora y propietario del negocio, situación que habría desatado el ataque con el arma punzocortante».
Ambos sucesos se producen en un contexto de creciente vulnerabilidad para los migrantes cubanos en Chiapas, estado que forma parte de la ruta migratoria del sureste mexicano.
Parenque es identificado por Naciones Unidas como nodo clave de ese corredor, junto con Villahermosa y Acayucan, y en los últimos meses ha sido escenario de múltiples episodios de violencia que afectan a la comunidad migrante.
Los cubanos deportados por ICE que quedaron varados en Chiapas sin dinero ni documentos en noviembre de 2025 ilustran la precariedad estructural que empuja a muchos migrantes a situaciones de riesgo extremo en esta zona del país.
Preguntas frecuentes sobre incidentes con ciudadanos cubanos en Chiapas, México
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sucedió con los ciudadanos cubanos en Palenque, Chiapas?
Dos incidentes separados involucraron a ciudadanos cubanos en Palenque. Uno de ellos fue encontrado golpeado y abandonado en un camino rural, mientras que el otro fue detenido por atacar con arma blanca al dueño de un restaurante de mariscos.
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¿Qué se sabe sobre el ataque con arma blanca en el restaurante de mariscos?
El ataque ocurrió en el Restaurante de Mariscos «Vay Ven», donde un hombre presuntamente cubano, identificado como Alfredo «N», apuñaló al dueño del establecimiento. El agresor fue detenido y alegó defensa propia, pero las autoridades lo investigan por intento de homicidio.
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¿Cuál es la situación de los migrantes cubanos en Chiapas?
Los migrantes cubanos en Chiapas enfrentan una situación de creciente vulnerabilidad. Este estado es parte de la ruta migratoria hacia el norte de México y Estados Unidos, y los migrantes a menudo se encuentran en situaciones de riesgo debido a la inseguridad y la falta de documentos.
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¿Qué medidas han tomado las autoridades locales en Chiapas ante estos incidentes?
Las autoridades de Chiapas han detenido a los presuntos responsables y están llevando a cabo investigaciones. En el caso del ataque en el restaurante, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público por lesiones y lo que resulte, en el marco de una política de "Cero Impunidad".
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.