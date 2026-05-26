Dos casos sacuden a cubanos en Chiapas: Uno apareció golpeado y otro arrestado por ataque con arma blanca

Vídeos relacionados:

Dos incidentes separados que involucran a ciudadanos cubanos ocurrieron en días recientes en el municipio de Palenque, Chiapas, México: uno fue hallado golpeado y abandonado en un camino rural, mientras que otro fue detenido por atacar con arma blanca al dueño de un restaurante de mariscos.

El primer caso fue reportado por Diario de Chiapas y se trata de Erick Dallan López Azan, de 30 años, quien fue localizado lesionado sobre el camino de terracería que conduce al ejido El Porvenir, a un kilómetro de la entrada a dicho ejido.

La víctima presentaba diversas laceraciones, golpes en diferentes partes del cuerpo y deformidad en los dedos de la mano izquierda.

Paramédicos de Protección Civil le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron al Hospital General de Palenque para recibir atención médica especializada.

Las autoridades investigan el hecho como un presunto asalto, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles responsables.

Captura de Facebook/Radar Informativo.

El segundo incidente ocurrió el lunes 18 de mayo en el Restaurante de Mariscos «Vay Ven», ubicado a un costado del estacionamiento de la tienda Chedraui, en la zona norponiente de Palenque.

Según medios locales, el dueño del establecimiento recibió cerca de 15 puñaladas por parte de un hombre de presunto origen cubano, identificado extraoficialmente como «Alfredo N».

Vecinos que escucharon los gritos alertaron a los servicios de emergencia, y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron al lesionado al Hospital General de Palenque, donde su estado fue reportado como grave.

La Policía Municipal detuvo al agresor en el lugar y lo puso a disposición del Ministerio Público «por lesiones y lo que resulte», según informó la página Noticieros Palenque News Mx.

El detenido alegó que «estaba retenido por la víctima y que él solo se defendió, causándole varias heridas», de acuerdo con versiones recogidas por los medios locales.

Otras fuentes señalaron que la riña habría sido motivada por «temas sentimentales con una ex trabajadora y propietario del negocio, situación que habría desatado el ataque con el arma punzocortante».

Ambos sucesos se producen en un contexto de creciente vulnerabilidad para los migrantes cubanos en Chiapas, estado que forma parte de la ruta migratoria del sureste mexicano.

Parenque es identificado por Naciones Unidas como nodo clave de ese corredor, junto con Villahermosa y Acayucan, y en los últimos meses ha sido escenario de múltiples episodios de violencia que afectan a la comunidad migrante.

Los cubanos deportados por ICE que quedaron varados en Chiapas sin dinero ni documentos en noviembre de 2025 ilustran la precariedad estructural que empuja a muchos migrantes a situaciones de riesgo extremo en esta zona del país.