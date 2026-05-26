Irán anuncia el derribo de un dron de EE.UU. y disparos contra un F-35

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La Guardia Revolucionaria Islámica anunció este martes que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado RQ-4 tras haber violado el espacio aéreo iraní en la región del golfo Pérsico, según un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

"Las unidades de defensa aérea de la Guardia Revolucionaria, en defensa del espacio territorial de nuestro país y tras un preciso monitoreo de inteligencia, identificaron y derribaron un dron MQ-9", señaló el departamento de relaciones públicas del cuerpo militar de élite iraní.

Según el mismo texto, el F-35 y el RQ-4 huyeron después de que las fuerzas iraníes dispararan contra ellos. EE.UU. no ha confirmado de forma independiente el derribo ni los disparos.

Los hechos se producen en respuesta directa a ataques lanzados por el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en la madrugada del lunes al martes contra posiciones en el sur de Irán, en la provincia de Hormozgán.

El CENTCOM describió la operación como ataques "en defensa propia" dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas, reportó EFE.

Irán acusó a EE.UU. de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril y calificó los ataques como prueba de la "mala fe" de Washington en medio de las negociaciones de paz.

La Guardia Revolucionaria advirtió que considera "legítimo y definitivo" su derecho a una respuesta recíproca ante cualquier nueva violación del cese al fuego.

El incidente ocurre en un momento de máxima tensión diplomática.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el canciller Abás Araqchí están en Qatar para ultimar los detalles de un acuerdo de paz que, según filtraciones a la prensa, incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, y dejaría el expediente nuclear para una fase posterior.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró que resolver las discrepancias del borrador podría llevar "un par de días" y que el estrecho de Ormuz debe permanecer "abierto, sin obstáculos y sin peajes".

Qatar, por su parte, negó haber ofrecido 12.000 millones de dólares a Irán para cerrar el acuerdo; el portavoz Majed al Ansari calificó esos informes de "completamente falsos" y denunció intentos de "sabotear" los esfuerzos diplomáticos en curso.

Trump había advertido en su red social que las negociaciones con Irán serían "un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo en absoluto: de vuelta al campo de batalla", y luego añadió la exigencia de que el uranio enriquecido iraní sea entregado a EE.UU. o destruido bajo supervisión internacional.

Desde Teherán, el líder supremo Mojtaba Jamenei -designado en marzo tras la muerte de su padre Alí Jamenei el primer día del conflicto- emitió un mensaje con ocasión de la peregrinación anual a La Meca en el que afirmó que EE.UU. "día a día se aleja más de su antigua posición" en Oriente Medio y predijo que Israel "se acerca a su final".

Es la primera comunicación conocida del nuevo líder supremo desde su designación como sucesor de Alí Jamenei, ya que no ha aparecido en público ni en imágenes desde entonces.

El conflicto tiene su origen en la Operación "Furia Épica", lanzada el 28 de febrero de 2026 por EE.UU. e Israel contra instalaciones nucleares iraníes, que provocó el bloqueo del estrecho de Ormuz y disparó el precio del crudo por encima de los 120 dólares por barril.

Este martes, el petróleo de Texas cayó un 4,06% hasta los 92,68 dólares en la apertura de los mercados.