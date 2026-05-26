Claudia Artiles celebra su 25 cumpleaños saliendo por primera vez tras su cirugía: así luce y confiesa su talla

Claudia Artiles celebró sus 25 años con una primera salida social completa desde que se operó el pasado 28 de abril, y lo compartió todo en un video publicado este martes en TikTok: una comida con amigas seguida de una visita a una boutique de moda para encontrar el vestido de cumpleaños.

La influencer cubana radicada en Miami fue clara desde el principio: «No vayan a pensar sin faja, no. Yo me fui con faja con tabla todo». La salida, aunque festiva, se hizo con los elementos postoperatorios puestos, casi un mes después de la cirugía de remodelación corporal que incluyó eliminación de exceso abdominal y cirugía de senos.

Tras la comida, la joven fue a una tienda para encontrar el look para su gran día. Fue allí donde reveló su talla actual con total naturalidad: «¿Qué talla soy? Les diré que el pantalón ese no me sirvió y no me entró. Soy S de cintura pero medium de fundillo». La combinación le generó algún que otro apuro al probarse ropa, aunque al final dio con el conjunto indicado.

Al terminar las compras, su pareja Ultrack la esperaba para regresar juntos a casa.

La salida no pasó desapercibida en Instagram, donde una seguidora comentó con sorpresa: «Pero si se acabó de operar por Dios». Claudia no tardó en responder, y lo hizo con humor: «Pero ven acá, ¿y yo no puedo comer? ¿Ahora eso está prohibido después de la cirugía?».

Otra también le preguntó si debía cuidarse con la comida después de la operación. «El primer mes debes comer, nada de dieta», aclaró.

«Pero se operó y anda comienda croquetas», señaló otra seguidora. «¿Me viste comiendo o las viste en la mesa?», señaló.

Esa respuesta resume bien el tono con el que la joven ha llevado toda su recuperación: abierta, sin dramatismos y con mucha presencia en redes.

Esta salida de cumpleaños, con cena, compras y amigas, marca una nueva etapa en su recuperación pública, y Claudia la vivió a su manera: con faja, con tabla y sin perderse ni un detalle.