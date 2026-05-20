¡Vaya silueta! Claudia Artiles se luce sin faja y con vestido por primera vez tras su cirugía y así reacciona Ultrack al verla

Claudia Artiles dejó a sus seguidores sin palabras al publicar un video en TikTok en el que aparece por primera vez con vestido tras su cirugía de remodelación corporal, mostrando con mayor claridad el resultado de su transformación física y protagonizando una escena de lo más divertida junto a su pareja, Ultrack.

En el clip, Claudia luce un vestido largo hasta los tobillos con una actitud relajada y segura, dejando ver su nueva silueta de forma natural. Antes de que pudiera decir nada, Ultrack ya había reaccionado: «¿Dónde tú vas?», le preguntó en tono de sorpresa y admiración nada más verla aparecer.

Claudia, que ya anticipaba la reacción de su pareja, respondió entre risas: «Yo sabía que nada más que él me viera ya...». Y ante la insistencia de Ultrack, que no entendía qué tenía de especial el vestido, ella le aclaró con humor: «Sí, el vestido está largo por los tobillos, largo por los tobillos, mira el vestido por dónde me queda, ¿qué problema tiene el vestido?».

La escena subió de tono cuando Ultrack, emocionado, intentó abrazarla y apretarla. Claudia tuvo que frenarlo de inmediato: «No me puedes apretar papi, no me puedes apretar, me duele, me duele todo», recordándole que aún está en plena recuperación. El video cerró con una frase que arrancó carcajadas: «¿Cuándo es la comida? Tengo hambre».

El clip acumuló 14,600 vistas, 1,728 likes, 130 comentarios y 60 compartidos en pocas horas, con una avalancha de elogios hacia Claudia y burlas cariñosas hacia Ultrack.

Los seguidores no tardaron en reaccionar. «Quedaste espectacular Clau», escribió una fan. Otro comentario con 11 likes resumió el sentir general: «Quedaste hermosa y Ultrack no te deja vivir, te está velando». Varios usuarios compararon a Ultrack con «un perrito» por su reacción, y uno apuntó con humor: «Se emocionó y apretó». También hubo quien valoró los resultados con un rotundo: «10/10, esos resultados están 10/10».

Este video es el último capítulo de una recuperación que Claudia ha compartido paso a paso con su comunidad. La cirugía principal se realizó el 28 de abril en una clínica de Miami e incluyó remodelación corporal con eliminación del exceso abdominal y cirugía de senos. Días antes, el 23 de abril, también se había sometido a un endolift en la papada.

El 12 de mayo, Claudia reapareció en redes para confirmar que estaba bien y en casa. El 18 de mayo dio un primer paso al mostrarse sin faja postoperatoria con la frase «sí, ando sin faja… me voy a bañar ahora». Y este miércoles, con vestido y buena cara, mostró la imagen más completa de su nueva figura hasta ahora.

Ultrack ha estado presente en cada momento del proceso. El 29 de abril la recibió en casa con un video emotivo en el que la llamó «una guerrera», y el 11 de mayo la sorprendió con flores en el Día de las Madres en un clip que superó las 206,000 vistas.

Cada actualización de Claudia sobre su recuperación sigue generando conversación inmediata entre sus seguidores, y a juzgar por los números de este miércoles, la tendencia no tiene visos de detenerse.