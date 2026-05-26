Canciones que dejó El Dizzy, reguetonero cubano que falleció en Miami

El Dizzy, cuyo nombre real era Abraham Fernández, dejó una pequeña pero emotiva discografía que refleja su historia como emigrante cubano en Miami antes de fallecer el pasado sábado a los 25 años en un accidente de tráfico en Miami Beach.

El joven reguetonero publicó al menos quince canciones en YouTube entre 2023 y 2026, con colaboraciones con artistas como redmask, Lucho dBi, Riera y El Carli.

Una de sus primeras canciones publicadas fue «P.F.T.», grabado junto a redmask y publicado en octubre de 2023. Le siguió «Promesa», junto a Lucho dBi, en diciembre de ese mismo año, una canción que hoy cobra un significado especial: en ella cantaba «seis meses que vine solo, trabajé tiempo para serlo, se lo prometí mami cuando estaba en Cuba y ahora estoy aquí».

En febrero de 2025 lanzó «Estamos Bien» junto al artista Riera, donde celebraba su llegada a Miami con versos como «llegando a Miami me conocen, esta gente se quedaron en pause y yo sigo dando».

En febrero de 2026 participó en el tema «Tu Tu» junto a El Carli, su colaboración de mayor alcance, con más de 66,000 reproducciones en YouTube. Su último lanzamiento conocido fue «Mami Tenía Razón», publicado en abril de 2026, apenas semanas antes de su muerte.

Sus letras trazaban con coherencia el arco vital de un joven cubano que llegó solo a Miami con la promesa de superarse: la nostalgia por la isla, el esfuerzo cotidiano y el orgullo de barrio. «Seré la cara de mi barrio y el orgullo de mi país», decía en «Promesa».

Marta Lorenzo, quien abrió una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios de la familia, describió a Abraham como alguien que «tenía 25 años, estaba lleno de vida, amaba la música, escribía canciones y cantaba, y tenía el corazón más bondadoso».

La muerte de El Dizzy se suma a una racha de pérdidas en la escena musical cubana. El 8 de mayo de 2026, apenas dos semanas antes, falleció en La Habana Bolito El Efi, figura del movimiento urbano cubano, también en un accidente de tránsito. En 2025, la música cubana perdió al salsero Paulo FG, al trovador Eduardo Sosa y al compositor Edesio Alejandro, tres artistas fallecidos en menos de un mes.

Calientalo Media anunció la muerte del artista este lunes en Instagram con el mensaje: «Lamentamos profundamente el fallecimiento del artista El Dizzy, a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias».