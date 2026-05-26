Midalys, la cubana que está arrasando en la gira de Ricardo Arjona: «Estoy viviendo uno de mis mayores sueños»

La bailarina y modelo cubana Midalys Perdigón Álvarez compartió en TikTok un emotivo video en el que describe lo que significa formar parte del equipo artístico de Ricardo Arjona en su gira internacional «Lo que el Seco No Dijo»: «Estoy viviendo uno de mis mayores sueños».

El video muestra la cara menos visible de la vida en gira: los vuelos madrugadores, las comidas en aeropuertos y camerinos, el cansancio físico y los ensayos interminables. «Vivir en gira no es solo vestirse, maquillarse y subirse al escenario siempre con la mejor actitud. También es despertarse temprano para un vuelo cuando sientes que acabas de cerrar los ojos», explicó la joven.

Midalys, radicada en Miami desde aproximadamente 2023, llegó al show de Arjona de una manera poco convencional: fue contactada a través de redes sociales por la página «Mundo Arjona» en mayo de 2025.

Desconfiada al principio, pidió una videollamada por Zoom para verificar que la propuesta fuera real. Tras esa primera conversación, envió videos de casting, pasó por una entrevista presencial el 13 de junio de 2025 y finalmente fue contratada.

En el proceso de selección le indicaron que buscaban a alguien «más latino, más auténtico», sin necesidad de formación en ballet clásico, algo que encajó perfectamente con su perfil de bailarina con raíces en estilos urbanos y la energía cubana.

En el espectáculo, Midalys interpreta a «Norma», la rubia protagonista de la icónica canción «Historia de taxi», en una escena que incluye un Volkswagen amarillo en escena. Medios guatemaltecos la describieron como una de las figuras que más llamó la atención del show por su presencia escénica y fuerza en escena.

La gira, que arrancó como residencia en Ciudad de Guatemala durante 2025 con al menos 21 funciones, se extendió en 2026 a Argentina, con múltiples fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires y el Estadio Instituto de Córdoba.

Precisamente en Argentina, Midalys celebró su cumpleaños el 11 de mayo rodeada de sus compañeros de gira, quienes le cantaron el feliz cumpleaños. «Un cumpleaños diferente pero definitivamente mágico. Lejos de mi familia pero igual siempre presentes, y con el calorcito de la nueva familia de gira que te hacen sentir como en casa», escribió en su publicación de TikTok.

En su video más reciente, Midalys no ocultó las dificultades: «Hay días con la energía al doscientos por ciento y otros donde honestamente no sabes ni de dónde sacar fuerzas». Pero también destacó lo que la experiencia le regala: «Hay esa sensación inexplicable de mirar alrededor y pensar: wow, esto también es mi vida».

Su historia ha resonado con fuerza en la comunidad cubana en el exterior. «El talento cubano cuando encuentra oportunidad no pasa desapercibido», dijo un creador cubano al hacerse eco del hito de esta joven de la isla.

«La gira te exige mucho pero también te da muchísimo», concluyó Midalys. «Aunque hay días duros, sinceramente sigue siendo de las mejores experiencias de mi vida».