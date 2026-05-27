Las Tunas reporta más de 4 mil vacantes laborales en sectores clave mientras crece el empleo informal

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La provincia de Las Tunas cuenta con más de 4,000 plazas laborales vacantes distribuidas en sectores como Salud, Educación, Agricultura, servicios personales y electricidad, según un diagnóstico presentado por las autoridades provinciales reportado por el oficialista Periódico 26.

Yicel Sosa Valdivia, directora de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, presentó el informe y aseguró que «en Las Tunas se cuenta con empleo para todos», con plazas disponibles en las direcciones municipales de toda la provincia, aunque municipios como Manatí, Majibacoa y Colombia concentran menos ofertas.

La paradoja central del diagnóstico es que, pese a esa disponibilidad, decenas de jóvenes en plena edad laboral deambulan cada noche por parques y esquinas de varios municipios sin estudiar ni trabajar.

Más de 200 ciudadanos han rechazado explícitamente las ofertas que se les han presentado, según los registros oficiales.

«Las direcciones municipales tienen plazas. Lo único que necesitan hacer es acudir, informarse y decidirse. Los trabajadores sociales ya están visitando a estas personas en sus comunidades, pero la voluntad final es personal», declaró Sosa Valdivia.

La funcionaria señaló que del total de graduados de la Enseñanza Técnica y Profesional en diciembre pasado, la gran mayoría ya fue ubicada laboralmente.

«Quienes aún están pendientes son por causas justificadas como traslados, cuidado de niños pequeños o embarazo. El resto simplemente no acepta las ofertas, pese a que existen puestos acordes a su preparación», recalcó.

Otro frente crítico es la llamada interrupción laboral, que afecta a centenares de trabajadores tuneros, en su mayoría por falta de materia prima o insumos en sus entidades.

«Una amplia mayoría cobra garantía salarial, mientras que un grupo más reducido, el que más preocupa a las autoridades, permanece sin ese beneficio. Para esos casos tenemos alternativas de reubicación», explicó la directora.

El sistema de gestión laboral cuenta con una página web para actualizar situaciones en tiempo real, pero los frecuentes apagones han obligado a mantener también un soporte en papel, reconoció Sosa Valdivia.

El empleo informal representa otra arista grave del problema. Se han identificado miles de trabajadores en esa condición en la provincia, concentrados principalmente en la agricultura, la elaboración de carbón en zonas rurales y el transporte de carga, con mayor incidencia en el municipio cabecera.

«En su mayoría son personas que no conocen los beneficios de formalizarse. No solo por la Seguridad Social, también los amparan los certificados médicos, la protección familiar y, en el caso más fatal, del fallecimiento del jefe del hogar, la pensión», advirtió la funcionaria.

Gracias a la labor conjunta con trabajadores sociales, las autoridades han logrado formalizar a casi 5,000 personas, un avance superior al 60%, aunque aún resta un grupo que se resiste.

Este escenario se enmarca en una crisis laboral estructural que atraviesa toda Cuba, donde el salario medio estatal en 2025 fue de apenas 6,930 pesos cubanos —equivalente a entre cinco y 15 dólares—, muy por debajo del costo de vida estimado en más de 50,000 pesos mensuales.