El carbón: Negocio del momento en Cuba, nacido de la oscuridad

En el valle del Yumurí, el humo se ha vuelto parte del paisaje: entre hornos improvisados y golpes de machete, decenas de hombres transforman la madera en carbón vegetal, el producto más buscado de la Cuba actual.

El periodista y fotógrafo Raúl Navarro González, del periódico oficialista Girón, retrató en Facebook la crudeza de ese oficio en un texto titulado “El negocio del hoy”.

Captura Facebook / Raúl Navarro González

Lo que describe no es una tradición ni un legado campesino, sino una salida desesperada en un país paralizado por los apagones y la falta de empleos formales.

“La agricultura ya no sostiene y el país se paraliza con apagones interminables, así que el carbón se ha convertido en el único oficio que paga rápido en una economía donde casi nada se mueve”, escribió el reportero, describiendo un escenario donde la supervivencia ha sustituido a la planificación económica.

En el campo, los hombres viven tiznados de hollín, velan hornos encendidos durante la noche y respiran humo a cambio de unos pocos pesos.

En la ciudad, las familias gastan hasta 3,000 pesos al mes para poder hervir la leche o preparar un café, mientras el gas brilla por su ausencia y la electricidad llega solo por horas.

Lo que antes era un recurso rural se ha convertido en un negocio nacional: intermediarios que especulan, precios que se disparan y un mercado informal que abastece a los hogares urbanos, donde ya nadie puede elegir entre cocinar con electricidad o con carbón.

En cada bolsa vendida en la calle hay una historia de desgaste: el campesino que corta los árboles porque ya no puede sembrar, la madre que busca brasas para calentar la comida, el humo que conecta la miseria del campo con la desesperación de la ciudad.

“El carbón —ese retroceso que nadie eligió— se ha convertido en la única forma de sostener la vida en medio de la oscuridad”, concluye Navarro, en una descripción que, más allá del periodismo oficialista, retrata con honestidad la crisis energética y económica que devora al país.

El carbón, símbolo de un pasado rural y precario, ha vuelto a ser el motor de la Cuba de 2025: un negocio nacido de la oscuridad, sostenido por el sudor, el humo y la necesidad.

El auge del carbón vegetal en Cuba no solo responde a la necesidad doméstica, sino también a intereses comerciales del régimen. En los últimos meses se han incrementado las exportaciones de carbón, generando interrogantes entre los cubanos sobre cómo el Estado puede vender al exterior un recurso que escasea para la población local.

La contradicción entre la carencia interna y la comercialización internacional ha profundizado el malestar ciudadano en medio de apagones y carencias energéticas.

Esta distorsión del mercado quedó aún más en evidencia cuando autoridades de Las Tunas ofrecieron carbón y ventiladores como “estímulo” a peloteros, en una entrega que fue percibida por muchos como una parodia del colapso económico actual.

El hecho refleja no solo la precariedad del sistema de premios estatales, sino también cómo el carbón ha pasado de símbolo rural a moneda de uso práctico y valorado en todos los estratos sociales.