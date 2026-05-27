Carretones con tracción animal volverán a recoger desechos sólidos en Nuevitas

Nuevitas recurre a carretones con tracción animal para recoger la basura

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El municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, retomó la contratación de carretoneros para la recogida de desechos sólidos, según anunció la emisora oficialista Cadena Agramonte en sus redes sociales.

La medida, impulsada por la Unidad Empresarial de Base de Servicios Comunales del municipio, prioriza diez comunidades: Santa Rita, La 42, San Agustín, Pastelillo, La Gloria, Número Uno, Tarafa, San Jacinto, 1ro de Mayo y Residencial 9.

Los interesados en contratarse como carretoneros pueden comunicarse al teléfono 59926462, correspondiente a la Subdirección de Servicios, o al 59926481, de la jefa de Higiene del municipio.

El anuncio califica la iniciativa como «una alternativa clave para la limpieza de la ciudad y el cuidado ambiental» y hace un llamado a la ciudadanía: «La higiene colectiva también depende de la cooperación ciudadana. ¡Evitemos indisciplinas sociales!»

La medida, aunque no es nueva en Cuba, sí demuestra la precariedad que se vive en la isla.

Desde al menos 2019, cuando la crisis de combustible comenzó a paralizar los servicios comunales, el uso de carretas jaladas por animales se extendió como solución de emergencia en múltiples provincias.

En Las Tunas, la basura se recogía en carretones por falta de combustible desde junio de 2019.

De igual forma, en Villa Clara, ese mismo año, solo había 147 carretones disponibles cuando se necesitaban 380.

En Holguín, en 2022, la basura devoraba la ciudad mientras los carretoneros rechazaban el servicio por salarios de apenas 2,000 pesos mensuales.

Además, en Artemisa, en 2023, de 26 carretoneros quedaron solo seis ante pagos de 1,000 pesos que no cubrían impuestos ni aportes obligatorios.

El deterioro del servicio de recogida de basura en Cuba alcanzó niveles críticos en 2024.

La Habana generaba más de 30,000 metros cúbicos de residuos diarios y contaba con solo el 57% de los camiones necesarios para atenderlos, según la Dirección Provincial de Servicios Comunales citada por IPS Noticias.

En octubre de 2024, Díaz-Canel declaró una «guerra a la basura» en la capital, con los tres vertederos principales al borde del colapso por saturación. Ese mismo mes, el gobierno anunció que cada ministerio «apadrinara» un municipio habanero para enfrentar la crisis.

Nuevitas, municipio costero e industrial-portuario con cerca de 60,000 habitantes, enfrenta el mismo deterioro sistémico que el resto del país y recurre ahora a la misma solución de emergencia que otras localidades cubanas llevan años aplicando: sustituir camiones que no tienen combustible ni piezas por animales de tiro.

Radio Guáimaro resumió el espíritu de estas iniciativas en toda la provincia con una frase que lo dice todo: «Por una cultura ambiental más positiva».