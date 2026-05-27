Carretones con tracción animal volverán a recoger desechos sólidos en Nuevitas

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El municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, retomó la contratación de carretoneros para la recogida de desechos sólidos, según anunció la emisora oficialista Cadena Agramonte en sus redes sociales.
La medida, impulsada por la Unidad Empresarial de Base de Servicios Comunales del municipio, prioriza diez comunidades: Santa Rita, La 42, San Agustín, Pastelillo, La Gloria, Número Uno, Tarafa, San Jacinto, 1ro de Mayo y Residencial 9.
Los interesados en contratarse como carretoneros pueden comunicarse al teléfono 59926462, correspondiente a la Subdirección de Servicios, o al 59926481, de la jefa de Higiene del municipio.
El anuncio califica la iniciativa como «una alternativa clave para la limpieza de la ciudad y el cuidado ambiental» y hace un llamado a la ciudadanía: «La higiene colectiva también depende de la cooperación ciudadana. ¡Evitemos indisciplinas sociales!»
La medida, aunque no es nueva en Cuba, sí demuestra la precariedad que se vive en la isla.
Desde al menos 2019, cuando la crisis de combustible comenzó a paralizar los servicios comunales, el uso de carretas jaladas por animales se extendió como solución de emergencia en múltiples provincias.
En Las Tunas, la basura se recogía en carretones por falta de combustible desde junio de 2019.
De igual forma, en Villa Clara, ese mismo año, solo había 147 carretones disponibles cuando se necesitaban 380.
En Holguín, en 2022, la basura devoraba la ciudad mientras los carretoneros rechazaban el servicio por salarios de apenas 2,000 pesos mensuales.
Además, en Artemisa, en 2023, de 26 carretoneros quedaron solo seis ante pagos de 1,000 pesos que no cubrían impuestos ni aportes obligatorios.
El deterioro del servicio de recogida de basura en Cuba alcanzó niveles críticos en 2024.
La Habana generaba más de 30,000 metros cúbicos de residuos diarios y contaba con solo el 57% de los camiones necesarios para atenderlos, según la Dirección Provincial de Servicios Comunales citada por IPS Noticias.
En octubre de 2024, Díaz-Canel declaró una «guerra a la basura» en la capital, con los tres vertederos principales al borde del colapso por saturación. Ese mismo mes, el gobierno anunció que cada ministerio «apadrinara» un municipio habanero para enfrentar la crisis.
Nuevitas, municipio costero e industrial-portuario con cerca de 60,000 habitantes, enfrenta el mismo deterioro sistémico que el resto del país y recurre ahora a la misma solución de emergencia que otras localidades cubanas llevan años aplicando: sustituir camiones que no tienen combustible ni piezas por animales de tiro.
Radio Guáimaro resumió el espíritu de estas iniciativas en toda la provincia con una frase que lo dice todo: «Por una cultura ambiental más positiva».
Preguntas Frecuentes sobre la Recogida de Basura en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Nuevitas ha decidido utilizar carretones con tracción animal para la recogida de basura?
Nuevitas ha optado por retomar el uso de carretones con tracción animal debido a la escasez de combustible que afecta gravemente el funcionamiento de los camiones recolectores. La falta de recursos y la crisis energética han obligado a buscar soluciones alternativas para garantizar la limpieza de la ciudad.
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¿Cuáles son las consecuencias de la crisis de recogida de basura en Cuba?
La crisis en la recogida de basura en Cuba ha llevado a la proliferación de microvertederos, aumento de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la leptospirosis, y graves problemas de insalubridad, especialmente en zonas densamente pobladas. El colapso del sistema de recogida de desechos afecta la calidad de vida y la salud de los ciudadanos.
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¿Cuáles son las comunidades de Nuevitas priorizadas para el servicio de recogida con carretones?
La medida de utilizar carretones con tracción animal en Nuevitas prioriza diez comunidades: Santa Rita, La 42, San Agustín, Pastelillo, La Gloria, Número Uno, Tarafa, San Jacinto, 1ro de Mayo y Residencial 9. Estas áreas han sido seleccionadas para mejorar la limpieza y el cuidado ambiental en el municipio.
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¿Cómo ha afectado la crisis de combustible a la recogida de basura en otras provincias de Cuba?
La escasez de combustible ha tenido un impacto significativo en la recogida de basura en varias provincias de Cuba, como Las Tunas, donde la falta de recursos ha llevado a la dependencia casi exclusiva de carretones tirados por animales. El problema se ha agravado por la falta de carretoneros y la baja remuneración, lo que dificulta el mantenimiento de un servicio regular.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis de la basura en la capital?
El gobierno cubano ha anunciado proyectos de inversión extranjera, como uno en La Habana con participación de Portugal, que busca reorganizar la recogida de basura y mejorar la infraestructura. Sin embargo, estas iniciativas a menudo se enfrentan a desafíos estructurales y de recursos que dificultan su implementación efectiva y sostenible.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.