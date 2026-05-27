Asesor de congresista Carlos Giménez asegura que hay detenciones secretas de agentes del régimen cubano en EE.UU.

Rey Anthony, jefe de gabinete del congresista cubanoamericano Carlos Giménez, confirmó que existen más detenciones de personas vinculadas al régimen cubano en Estados Unidos que no han trascendido públicamente. «Hay más de lo que uno ve publicado y vendrán más», afirmó en una entrevista con Tania Costa.

Las declaraciones llegan días después de que se conocieran dos casos de alto perfil: el arresto de Adys Lastres Morera, hermana de la jefa de GAESA, detenida por ICE en Miami el 21 de mayo, y la confirmación de que Alina Rosales Aguirreurreta, presunta hija del general Ulises Rosales del Toro, también está bajo custodia de ICE.

Anthony explicó que el proceso legal detrás de cada detención es riguroso y no se hace público hasta que se completa. «Nosotros vivimos en una democracia donde todo el mundo tiene derechos y esto se respeta. Según explicó, se hace una investigación, hay un detective, hay un juez, hay todo un proceso detrás de todo esto».

El miembro del equipo de Carlos Giménez aclaró, además, que las detenciones no responden al simple parentesco con figuras del régimen, sino a investigaciones sobre actividades concretas realizadas en territorio estadounidense.

«Hay todo un proceso exhaustivo detrás de cada una de esas detenciones», subrayó, añadiendo que «con el tiempo todo eso va saliendo a la luz».

Anthony reconoció la frustración de quienes envían videos y pruebas de represores esperando una acción inmediata. «Yo entiendo la frustración; la entiendo perfectamente, dijo en referencia a que les envían los vídeos y las pruebas, pero hasta que no se investiga no se pueden tomar acciones.

Sobre el marco legal, el asesor del congresista cubanoamericano precisó que la Administración Trump está aplicando leyes que siempre han existido —como la Ley Helms-Burton y la Ley Libertad— pero que administraciones anteriores no hacían cumplir plenamente. Destacó el papel central del secretario de Estado Marco Rubio, a quien describió como «el que está determinando, dibujando toda la política de Estados Unidos en contra de la dictadura».

Paralelamente, investigaciones sobre redes vinculadas al régimen cubano avanzan en Washington, donde Fox News reportó que se investiga al segundo secretario de la Embajada cubana por contactos con unas 145 organizaciones pro-Cuba que operan sin registrarse como agentes extranjeros.

Anthony fue contundente al rechazar que familiares de funcionarios del régimen puedan vivir en impunidad en suelo estadounidense. «Estos esbirros, estos familiares que se beneficiaron de la humillación y de la represión de nuestros hermanos dentro de la isla, no iban a venir a Estados Unidos a vivir en impunidad, a jubilarse, a vivir y a recibir sueldos, beneficios gubernamentales a costillas de nuestro exilio. Eso es inaceptable», declaró.

El funcionario, nieto de exiliados cubanos, nacido en Miami, cerró con una reflexión personal. «Yo me sentiría realizado con algo tan simple como poder ir a Cuba con mis dos abuelos que me quedan».