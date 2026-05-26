Carlos Giménez: "Cuba debe ser un aliado democrático, no una amenaza para EE.UU."

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El congresista republicano Carlos A. Giménez calificó este martes al régimen cubano de "cáncer que ha causado 65 años de sufrimiento a su pueblo" y exigió que Cuba se convierta en "un amigo y socio democrático, no una amenaza para la seguridad nacional que alberga estaciones de espionaje para China y Rusia»".

En un mensaje publicado en su cuenta de X acompañado de un video, Giménez, advirtió que Washington no tolerará lo que describió como la principal amenaza de Estados Unidos en el hemisferio.

"Hay un nuevo sheriff en la ciudad. No vamos a jugar con la amenaza número uno de América en el hemisferio, que es Cuba", recalcó.

El legislador comparó la situación de la Isla con los casos de Manuel Noriega en Panamá y con Honduras, sugiriendo que lo mismo podría suceder en Cuba: "Noriega lo descubrió en Panamá. Honduras lo descubrió hace un par de meses. Y esperaría que algo similar pueda estar ocurriendo en Cuba".

Giménez, único miembro del Congreso nacido en Cuba, subrayó que la presión actual le otorga al presidente de EE.UU. herramientas concretas para actuar: "Le da opciones que puede ejercer para provocar el cambio necesario, no solo para el pueblo cubano, sino para la seguridad de Estados Unidos".

El congresista cerró su mensaje con un llamado a mantener el rumbo: "Solo necesitamos seguir con la presión, y con suerte este régimen desaparecerá y finalmente el pueblo cubano tendrá libertad y paz".

Las declaraciones se producen en el marco de una escalada sostenida de la política de máxima presión de la administración Trump contra Cuba, que ha acumulado más de 240 sanciones a lo largo de 2026.

El 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que amplió las restricciones a sectores estratégicos como energía, defensa, minería y finanzas, e incorporó sanciones secundarias contra terceros extranjeros que hagan negocios con entidades cubanas sancionadas.

El 7 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones directas contra GAESA, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y Moa Nickel S.A.

La intercepción de al menos siete tanqueros ha reducido las importaciones de combustible de Cuba entre un 80 % y un 90 %, agravando una crisis energética con apagones de hasta 20-25 horas diarias.

La Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una contracción del PIB cubano del 7,2 % para 2026.

El argumento de la amenaza a la seguridad nacional que esgrime Giménez se sustenta en denuncias sobre instalaciones de inteligencia chinas en Cuba.

Un informe de diciembre de 2024 identificó instalaciones en Bejucal, Wajay, Calabazar y El Salao, desde las cuales Pekín podría monitorear ejercicios militares estadounidenses cerca de Florida, incluyendo la Base Aérea Naval de Cayo Hueso, la Base Aérea de Homestead y el Comando Sur.

No es la primera vez que Giménez adopta un tono contundente sobre Cuba.

El 15 de mayo pidió que Raúl Castro enfrente la justicia por "innumerables crímenes contra la humanidad", y en febrero calificó a la dictadura de "patética" y exigió que fuera "relegada al basurero de la historia".