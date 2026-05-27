Venezuela anuncia reestructuración del Gobierno ante la «nueva realidad»

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes una «reestructuración y reingeniería» del Gobierno venezolano para adaptarlo a la «nueva realidad» que vive el país, durante una reunión con el Consejo de Ministros transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez designó al ministro de Educación y vicepresidente Sectorial y Territorial, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para liderar el proceso, junto al vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.

«He designando al vicepresidente Sectorial, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del Gobierno, una nueva estructura del Gobierno, adaptado a esta nueva realidad de Venezuela», declaró la mandataria encargada.

Ambos funcionarios deberán presentar al Consejo de Ministros la propuesta de nueva arquitectura del Estado en un plazo de 90 días.

Rodríguez también designó a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, como «comisionada presidencial para la gestión eficiente del Gobierno nacional».

La mandataria no precisó si la reestructuración implicará cambios ministeriales, nuevas vicepresidencias u otras modificaciones en la estructura del Ejecutivo.

Este anuncio representa la primera formalización institucional del proceso de transformación que vive Venezuela desde el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante un operativo militar en Caracas y Rodríguez asumió la presidencia encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia.

Desde entonces, Rodríguez ha impulsado una profunda reorganización del Estado. Entre los cambios más relevantes figuran 28 modificaciones en la cúpula militar de la FANB, la destitución de la cubana Leticia Gómez como ministra de Turismo y la remoción de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa.

El proceso también ha incluido la reanudación de relaciones diplomáticas con Washington tras siete años de ruptura, la apertura al capital extranjero, acuerdos energéticos con empresas estadounidenses y la excarcelación de cientos de presos políticos.

La relación con la administración Trump ha sido determinante en este giro. El presidente estadounidense advirtió a Rodríguez que si no actuaba correctamente le iría «peor» que al mandatario derrocado, pero posteriormente la elogió por hacer un «excelente» trabajo.

Trump, quien ha expresado abiertamente su interés en el petróleo y el oro venezolanos, también ha bromeado con convertir a Venezuela en el estado 51 de su país.

El 25 de abril, el nuevo Encargado de Negocios de Estados Unidos, John Barrett, presentó a Rodríguez el plan de tres fases de Trump para la transición venezolana, en una señal de que Washington sigue de cerca cada paso del nuevo gobierno.

Héctor Rodríguez y Ricardo Menéndez tienen ahora 90 días para presentar ante el Consejo de Ministros la nueva estructura del Ejecutivo venezolano, un plazo que vencería a finales de agosto.