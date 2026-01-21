Sacudida en la cúpula militar: Delcy Rodríguez ordena 28 cambios en la Fuerza Armada

Vídeos relacionados:

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este martes una reestructuración inicial de 28 cargos dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), una movida que alcanzó al Alto Mando Militar Ampliado.

La medida incluyó cambios en dos Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las dos principales bases aéreas del país, 12 Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), seis puestos en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tres brigadas y tres academias militares.

Todas las resoluciones, según un reporte de Infobae, aparecen suscritas por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien señala que los movimientos se realizan por disposición de Rodríguez “en su condición de Presidenta Encargada” conforme a una decisión de la Sala Constitucional del TSJ del 3 de enero de 2026, citando la Ley Constitucional de la FANB.

En el mismo reporte se subraya, además, la salida del M/G Juan Ernesto Sulbarán Quintero de la REDI Oriental y el relevo del jefe militar en Táchira, en un contexto posterior a la “Operación Resolución Absoluta”, hecho en el que se extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela.

¿Cuáles fueron los cambios?

Los 28 cambios incluyen cambios en dos REDI. En el REDI Los Andes: designan al M/G Pablo Ernesto Lizano Colmenter en sustitución del M/G José Gregorio Martínez Campos. En el REDI Oriental: sale el M/G Juan Ernesto Sulbarán Quintero y asume el M/G Erasmo Eduardo Ramos Iriza.

En la aviación hay relevo en las dos principales bases aéreas. En la Base Aérea La Carlota (“Generalísimo Francisco de Miranda”): nombran al G/B Fidel Humberto Olivo Pacheco Ramírez en reemplazo del G/D José Freitas Gómez.

En la Base Aérea “El Libertador” (BAEL): designan al G/D Marco Antonio Vásquez Pérez en reemplazo del G/D Jesús Alberto Fernández Peñaloza.

El texto enmarca estos cambios como “significativos” y sostiene que, pese al discurso oficial sobre lo ocurrido el 3 de enero, queda claro que habría existido responsabilidad —por acción u omisión— de altos mandos de la Aviación.

Se realizaron 12 cambios en ZODI de distintas zonas del país.

En la Guardia Nacional Bolivariana, se produjeron seis cambios. En el Comando Nacional Guardia del Pueblo: designan al G/D Carlos Eduardo Aigster Villamizar en sustitución del M/G Erasmo Eduardo Ramos Iriza (quien pasa a la REDI).

En el Comando Nacional Antidrogas: nombran al G/D Rafael José Hernández Aguirre por M/G Félix Manuel Arnos Rodríguez.

Otros tres cambios ocurrieron en brigadas. En la 31 Brigada de Infantería Mecanizada: designan G/B Carlos Esteban Castillo León por G/B Jhoan Antonio Márquez Flores. En la 33 Brigada Caribe: comanda G/B Pawer Avelino González García por G/D José Gregorio Caldera Vivas.

Además, en la 94 Brigada Especial “Negro Primero”: sale G/D Lumar José Hernández Vargas y nombran G/B José Luis Terán Albarrán.

Por último, en la Academia Militar de la Armada, nombraron a C/A Ronald José Briceño Huerta por V/A Pedro Elías González Rubio.

En la Academia Militar del Ejército: designan G/B Lansford José Castillo López por G/B Crismarth Darío Mavo Sánchez y en la Academia Militar de la GNB: sale G/B Darwin Andrés Crespo Rojas y asume G/B Franklin Martín Meléndez Rivas.

Según Infobae, ciertos cargos podrían interpretarse como “compensación”, citando el caso del nombramiento de Franklin Martín Meléndez Rivas y su vínculo familiar con Carmen Teresa Meléndez, política y militar con el rango de almirante en jefe venezolana, alcaldesa del municipio de Caracas.

Delcy Rodríguez también anunció recientemente la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una “nueva instancia” que dirigirá Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al empresario colombiano Alex Saab, colaborador cercano del exmandatario Nicolás Maduro.

Villegas ya se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde su designación, por parte de Maduro, en febrero de 2024.

Saab había sido nombrado por Maduro al frente del Ministerio de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024. Antes ocupó la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela.