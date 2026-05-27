¿Qué ha hecho el portaaviones USS Nimitz desde su llegada al Caribe en medio de la tensión con Cuba?

Vídeos relacionados:
Desde que el USS Nimitz llegó al Caribe el 20 de mayo —el mismo día en que el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra Raúl Castro— el portaaviones más antiguo en servicio activo de la Marina estadounidense ha mantenido una intensa agenda diplomática y militar en el marco del ejercicio multinacional Southern Seas 2026.
En menos de una semana, el USS Nimitz (CVN 68) ha recibido a bordo a delegaciones de cuatro naciones caribeñas y sudamericanas, en visitas presentadas oficialmente como oportunidades para «fortalecer alianzas marítimas y la cooperación regional».
El 22 de mayo, el buque recibió a distinguidos visitantes de Surinam para una demostración de poder aéreo y marítimo. Al día siguiente, el 23 de mayo, fue el turno de Guyana y su presidente Mohamed Irfaan Ali, el que encabezó una delegación de líderes gubernamentales y militares. La publicación oficial del buque describió la visita como «una oportunidad para fortalecer la asociación entre Guyana y los Estados Unidos, basada en la camaradería, la confianza y la cooperación en el mar».
El martes 26 de mayo, el Nimitz recibió a representantes de Trinidad y Tobago mientras operaba en el Caribe, destacando además la presencia de marineros trinitenses-americanos a bordo. Este miércoles, el buque dio la bienvenida a líderes de Granada, con el mensaje de que «oportunidades como estas fomentan la camaradería y refuerzan las relaciones duraderas que ayudan a promover la seguridad y la estabilidad en el Caribe».
Todas las visitas se enmarcan en Southern Seas 2026, operación del Comando de Fuerzas Navales del Sur de EE.UU. y la 4ª Flota que busca mejorar la interoperabilidad y fortalecer alianzas en el hemisferio occidental.
El despliegue no ocurre en el vacío. Trump descartó el 21 de mayo que el Nimitz fuera enviado para presionar a Cuba: «Para nada. Vamos a ayudarlos», afirmó, describiendo a la isla como «un país fallido» sin electricidad, dinero ni comida.
La llegada del portaaviones al Caribe coincidió también con los cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Sin embargo, el medio militar estadounidense Stars and Stripes señaló que «difícilmente pareció coincidencia que el Pentágono programara la llegada del portaaviones al Caribe el mismo día que el Departamento de Justicia anunció los cargos».
El contexto regional es de máxima tensión. Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla, lo que ha reducido las importaciones energéticas cubanas entre 80% y 90% y provocado apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio. El 17 de mayo, Axios reportó que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán, con discusiones sobre posibles usos contra la Base Naval de Guantánamo y Key West.
El Nimitz completa así la última etapa de su circunnavegación de Sudamérica —con escalas en Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y Panamá— antes de dirigirse a su nuevo puerto base en la Estación Naval de Norfolk, Virginia.
De acuerdo con Stars and Stripes, la Armada estadounidense ha extendido el servicio activo del Nimitz hasta al menos marzo de 2027 para que coincida con la puesta en servicio del USS John F. Kennedy, el segundo portaaviones de la clase Gerald R. Ford.
Preguntas frecuentes sobre el portaaviones USS Nimitz y la tensión con Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el propósito del despliegue del USS Nimitz en el Caribe?
El despliegue del USS Nimitz en el Caribe se enmarca en la operación multinacional Southern Seas 2026, que busca mejorar la interoperabilidad y fortalecer alianzas marítimas en el hemisferio occidental. Aunque el presidente Trump afirma que la intención no es intimidar a Cuba, el contexto de tensiones políticas sugiere que también desempeña un papel disuasorio.
Publicidad
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la presencia del USS Nimitz?
El gobierno cubano ha criticado la presencia militar estadounidense en el Caribe, considerándola una amenaza para la paz regional. El canciller cubano Bruno Rodríguez ha expresado su preocupación por la escalada de tensiones y ha acusado a Estados Unidos de instigar una agresión contra la isla. La respuesta de Cuba ha sido negativa, interpretando la presencia del portaaviones como una provocación.
Publicidad
¿Qué impacto tiene el despliegue militar de Estados Unidos en la situación económica de Cuba?
Las sanciones impuestas por Estados Unidos desde enero de 2026 han reducido entre un 80% y 90% las importaciones energéticas de Cuba, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio. Esta situación ha exacerbado la crisis económica de la isla, que ya enfrentaba serias dificultades antes del despliegue militar.
Publicidad
¿Qué acciones diplomáticas ha tomado Estados Unidos en el Caribe durante el despliegue del USS Nimitz?
Durante su despliegue, el USS Nimitz ha recibido delegaciones de países caribeños y sudamericanos, como Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, y Granada. Estas visitas forman parte de un esfuerzo por fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación regional, presentando el despliegue como una oportunidad para mejorar las alianzas marítimas.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.