¿Qué ha hecho el portaaviones USS Nimitz desde su llegada al Caribe en medio de la tensión con Cuba?

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Desde que el USS Nimitz llegó al Caribe el 20 de mayo —el mismo día en que el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra Raúl Castro— el portaaviones más antiguo en servicio activo de la Marina estadounidense ha mantenido una intensa agenda diplomática y militar en el marco del ejercicio multinacional Southern Seas 2026.

En menos de una semana, el USS Nimitz (CVN 68) ha recibido a bordo a delegaciones de cuatro naciones caribeñas y sudamericanas, en visitas presentadas oficialmente como oportunidades para «fortalecer alianzas marítimas y la cooperación regional».

El 22 de mayo, el buque recibió a distinguidos visitantes de Surinam para una demostración de poder aéreo y marítimo. Al día siguiente, el 23 de mayo, fue el turno de Guyana y su presidente Mohamed Irfaan Ali, el que encabezó una delegación de líderes gubernamentales y militares. La publicación oficial del buque describió la visita como «una oportunidad para fortalecer la asociación entre Guyana y los Estados Unidos, basada en la camaradería, la confianza y la cooperación en el mar».

El martes 26 de mayo, el Nimitz recibió a representantes de Trinidad y Tobago mientras operaba en el Caribe, destacando además la presencia de marineros trinitenses-americanos a bordo. Este miércoles, el buque dio la bienvenida a líderes de Granada, con el mensaje de que «oportunidades como estas fomentan la camaradería y refuerzan las relaciones duraderas que ayudan a promover la seguridad y la estabilidad en el Caribe».

Todas las visitas se enmarcan en Southern Seas 2026, operación del Comando de Fuerzas Navales del Sur de EE.UU. y la 4ª Flota que busca mejorar la interoperabilidad y fortalecer alianzas en el hemisferio occidental.

El despliegue no ocurre en el vacío. Trump descartó el 21 de mayo que el Nimitz fuera enviado para presionar a Cuba: «Para nada. Vamos a ayudarlos», afirmó, describiendo a la isla como «un país fallido» sin electricidad, dinero ni comida.

La llegada del portaaviones al Caribe coincidió también con los cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Sin embargo, el medio militar estadounidense Stars and Stripes señaló que «difícilmente pareció coincidencia que el Pentágono programara la llegada del portaaviones al Caribe el mismo día que el Departamento de Justicia anunció los cargos».

El contexto regional es de máxima tensión. Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla, lo que ha reducido las importaciones energéticas cubanas entre 80% y 90% y provocado apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio. El 17 de mayo, Axios reportó que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán, con discusiones sobre posibles usos contra la Base Naval de Guantánamo y Key West.

El Nimitz completa así la última etapa de su circunnavegación de Sudamérica —con escalas en Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y Panamá— antes de dirigirse a su nuevo puerto base en la Estación Naval de Norfolk, Virginia.

De acuerdo con Stars and Stripes, la Armada estadounidense ha extendido el servicio activo del Nimitz hasta al menos marzo de 2027 para que coincida con la puesta en servicio del USS John F. Kennedy, el segundo portaaviones de la clase Gerald R. Ford.