Candidato republicano viaja a Cuba en busca de negocios y alianzas económicas

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Vic Mellor, empresario republicano, veterano del Cuerpo de Marines y candidato al 2.º Distrito Congresional de Rhode Island, viajó este miércoles a Cuba para reunirse con líderes empresariales y humanitarios de la isla con el objetivo de establecer alianzas comerciales para su estado.

El viaje, anunciado mediante un comunicado oficial de su campaña distribuido por EINPresswire, forma parte de una estrategia para posicionar a Rhode Island como socio comercial clave si Estados Unidos y Cuba normalizan sus relaciones en el futuro.

Mellor lleva más de cinco años cultivando relaciones con líderes cubanoamericanos, incluyendo una colaboración sostenida con la Cámara Nacional de Comercio Cubanoamericana, lo que le valió una invitación formal para visitar la isla.

El pasado 20 de mayo, apenas una semana antes del viaje, el candidato organizó en Miami una cumbre empresarial en celebración del Día de la Independencia de Cuba, reuniendo a líderes cubanoamericanos con empresarios de Rhode Island para explorar el que su campaña califica como un mercado potencial de más de 100 mil millones de dólares.

«Construir relaciones que generen oportunidades económicas y, al mismo tiempo, ayuden a las comunidades necesitadas, es lo que define un liderazgo responsable», declaró Mellor en el comunicado.

Captura de Facebook/Victor Mellor For Congress

El candidato argumenta que la base manufacturera de Rhode Island —que abarca materiales de construcción, dispositivos médicos, biotecnología y manufactura avanzada— posiciona al estado para competir si se abre un nuevo mercado hemisférico.

La delegación también tiene un componente humanitario: visitará la Catedral de San Cristóbal en La Habana y la Basílica del Cobre cerca de Santiago de Cuba, además de hospitales e instituciones educativas en ambas ciudades, donde entregará suministros médicos y materiales didácticos.

El viaje resulta llamativo dado el contexto político actual. La administración Trump ha intensificado la presión sobre el régimen cubano: en enero firmó una orden ejecutiva declarando al gobierno de La Habana una «amenaza inusual y extraordinaria», y en mayo la EO 14404 expandió el régimen de sanciones con medidas secundarias para disuadir a empresas no estadounidenses de hacer negocios con la isla.

Congresistas republicanos cubanoamericanos como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez pidieron en febrero a la administración Trump cancelar las licencias comerciales con Cuba, una postura que contrasta directamente con la de Mellor.

Cuba atraviesa además su peor crisis económica en décadas, con apagones de hasta 30 horas diarias, una inflación del 13.42% interanual y una contracción acumulada del 23% desde 2019. El economista Pedro Monreal advirtió sobre una posible caída del PIB cubano de hasta 15% en un escenario extremo para 2026.

Mellor compite contra el demócrata incumbente Seth Magaziner, quien fue reelecto en 2024 con el 58.2% de los votos. Las primarias están programadas para el 9 de septiembre y las elecciones generales para el 3 de noviembre de 2026.

«Rhode Island ha sufrido las consecuencias de cuarenta años de decisiones que desviaron nuestras oportunidades a otros lugares. Si una futura apertura crea la oportunidad de que los habitantes de Rhode Island trabajen para satisfacer necesidades reales en nuestro hemisferio, quiero que nuestro estado esté preparado para intervenir. Esa preparación comienza con las relaciones, y las relaciones comienzan con la presencia», concluyó Mellor.